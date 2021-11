"Man sollte tun, was nötig ist"

Die Landesregierung hat schärfere Corona-Regeln beschlossen. Aber wie sinnvoll ist dieser Schritt? Darüber hat SWR Aktuell mit dem Chef des Mannheimer Gesundheitsamts gesprochen.

Die neuen Regeln sollen in Baden-Württemberg voraussichtlich ab Mittwoch gelten. Unter anderem soll dann bei allen Veranstaltungen die 2G-Plus-Regel gelten. Das bedeutet: Nur wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorweisen kann, darf an der Veranstaltung teilnehmen. Diese Regelung soll auch für Weihnachtsmärkte gelten. Außerdem sind in Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geplant.

Über die geplanten Maßnahmen haben wir mit Peter Schäfer gesprochen, dem Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts. Das Interview mit SWR Moderator Patrick Figaj gibt es an dieser Stelle auch zum Nachhören:

Maßnahmen könnten Infektionsgeschehen eindämmen

SWR Aktuell: Herr Schäfer, sind die Maßnahmen der Landesregierung aus Ihrer Sicht der notwendige Schritt?

Peter Schäfer: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Moment auf verschiedenen Ebenen schauen: Wo können wir das hochdynamische Infektionsgeschehen eindämmen? Wichtig ist uns gleichzeitig auch, dass wir die Durchführung von Veranstaltungen möglichst sicher ermöglichen können. Daher finde ich den 2G-Plus-Ansatz wichtig, weil wir eben sagen: "Geimpft, genesen und zusätzlich auch noch negativ getestet." Das hilft, das Auftreten von infektiösen Geimpften auch in dieser intensiven Phase zu reduzieren. Nicht ganz leicht wird das Thema nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.

Kontrollen abwägen

SWR Aktuell: Die Frage ist, wie das alles kontrolliert werden soll. Besonders im öffentlichen Nahverkehr stößt man da an Grenzen – oder auch auf dem Weihnachtsmarkt. Zumindest ist alles mit einem massiven Aufwand verbunden.

Peter Schäfer: Ich glaube, bei den 2G-Plus-Veranstaltungen ist das durchaus umsetzbar. Dort ist ja auch jetzt die Situation schon so, dass wir in Mannheim eine 2G-Regelung über die Landesregelung hinausgehend etabliert und mit den Veranstaltern abgesprochen haben. Eine nächtliche Ausgangssperre für die Ungeimpften finde ich aber deutlich schwieriger. Da muss man, glaube ich schon, überlegen: Wo ist eine Verhältnismäßigkeit? Und zweitens: Wie ist das in der Tat umsetzbar und auch kontrollierbar?

"Wir benötigen Sicherheitskräfte zum Beispiel eher für 2G- und 2G-Plus-Regel-Überwachung in der Gastronomie, im Kulturbereich, in Clubs und Bars."

SWR Aktuell: Weil es dann um geschlossene Räume geht und das Infektionsrisiko deutlich höher ist?

Peter Schäfer: So sehe ich das. Ich glaube, dort sollte man tun, was möglich ist.

Infektionen nicht primär an Schulen

SWR Aktuell: Eine große Gruppe der Ungeimpften sitzt an den Schulen - nämlich die Kinder und Jugendlichen, die unter 12 Jahre alt sind. Ist diese Situation denn aus Ihrer Sicht noch beherrschbar?

Peter Schäfer: Da sind die Regeln im Grunde klar und aus meiner Sicht gut. Zwei Aspekte vielleicht an der Stelle: Erstens die Infektionen finden nicht primär an der Schule statt, sondern die Kinder und Jugendlichen bringen die Infektion mit. In der Schule gibt es so viele Maßnahmen, die zur Infektionsbekämpfung und zum Infektionsschutz eingesetzt werden. Aber im privaten, familiären Umfeld begegnen sich natürlich die Kinder.

"Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es elementar wichtig ist, Kindern die Begegnung mit Gleichaltrigen in der Schule im Präsenzunterricht zu ermöglichen."

Zentral ist dabei, dass es klare Vorgaben gibt, was passiert, wenn ein erster Antigen-Test positiv ist. Dass die Quarantäne greift, sobald die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wird – und dass, wenn fünf Kinder in einer Klasse positiv getestet sind, ein freitesten nach zehn Tagen möglich ist.

SWR Aktuell: Bereitet sich denn die Stadt Mannheim denn schon darauf vor, die Kinder in näherer Zukunft tatsächlich zu impfen?

Peter Schäfer: Zum einen stehen wir traditionell schon vor der Pandemie in einem engen und guten Austausch mit den niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten. Ich glaube, in erster Linie wird dort das Impfangebot erfolgen, weil ich glaube, dass gerade bei den jungen Kindern das Vertrauensverhältnis ganz besonders wichtig ist. Auf der anderen Seite bereiten wir uns ja insgesamt für die Bevölkerung gerade auch mit Impfangeboten vor - sei es in den Quartieren oder im Rosengarten mit einem kommunalen Impfzentrum. So wie wir jetzt dort zum Beispiel für die älteren Mitbürgerinnen und -bürger Impfangebote machen, können wir dann auch gezielt für jüngere Menschen, für Kinder und Jugendliche im Bedarfsfall reagieren.

Impfungen von Kindern als Chance für Teilhabe

SWR Aktuell: Dem entnehme ich, dass Sie die Impfungen von Kindern für den richtigen Weg halten?

Peter Schäfer: Ein ganz klares Ja - auch aus dem Herzen heraus, da ich selbst Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin bin und an der Stelle einfach einschätzen kann, welche Rolle die Kinder innerhalb der Infektion haben – und dass das individuelle Risiko für Kinder wenig ausgeprägt ist. Und auch, dass wir Kindern dann wieder eine normale Teilhabe ermöglichen können, sprich ganz klar für die Impfung - zumal man auch weiß, dass der kindliche Körper gut mit Impfstoffen umgehen kann.