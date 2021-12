per Mail teilen

Nach fast zwei Jahren Pandemie ist für den Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just klar: Gastronomen und Einzelhändler sind erneut die großen Verlierer. Eine bittere Bilanz, auch für die Stadt im Rhein-Neckar-Kreis. Im SWR-Interview blickt Just zurück - und optimistisch voraus.

Im Interview mit SWR Moderatorin Esther Uhrig ordnet Manuel Just die vergangenen Monate ein und zieht Bilanz. Deutlich wird, wie herausfordernd die Pandemie für alle ist. Dennoch konnte einiges bewegt werden. Und so soll es auch 2022 sein:

Print-Magazin soll für Stärken der Stadt Weinheim werben

SWR Aktuell: Weinheim ist ja die größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis und hat einiges zu bieten, was Kultur, Gastronomie und auch Einzelhandel angeht. Wie geht es denn Ihren Gastronomen und Einzelhändlern im zweiten Corona-Winter?

Manuel Just: Letztendlich gibt es nichts zu beschönigen. Gastronomen und Einzelhändler gehören auch in dieser vierten Welle der Corona-Pandemie zu den ganz, ganz großen Verlierern. Das ist für mich als Bürgermeister sehr bedauerlich. Wir haben auch versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Kommune gewisse Hilfestellungen zu leisten. Wir haben beispielsweise schon Anfang des Jahres, lange vor der vierten Welle, versucht, mit einem Magazin - immerhin rund 40.000 Auflagen stark - für unsere Stärken innerhalb der Stadt zu werben und die Menschen auch aus dem Umfeld in die Stadt zu locken.

"Wir haben speziell an den Samstagen versucht, mit musikalischen Veranstaltungen das Einkaufserlebnis in unserer Stadt zu stärken. Das tun wir jetzt natürlich auch im Rahmen der vierten Welle.""

Weinheimer Lichtblicke sollen Menschen in die Stadt locken

SWR Aktuell: Schauen wir auf die schönen Dinge die passiert sind, zum Beispiel den Neubau des Schulzentrums in der Weinheimer Weststadt...

Manuel Just: ...ja genau, man kann sagen, das Schulzentrum ist der ganze Stolz der Stadt Weinheim. Wir konnten dieses jahrzehntelange Projekt in diesem Jahr dem Ende zuführen. Wir haben auch die Budgetsumme von 26 Millionen Euro bei der Fertigstellung eingehalten.

Heidi-Mohr-Halle wird 2022 eingeweiht

Manuel Just: Und ein durchaus schöner Nebenaspekt ist sicherlich die Tatsache, dass wir mit der Fertigstellung der dazugehörigen Halle endlich eine Immobilie gefunden haben, die geeignet ist, den namen einer unserer größten Sportlerinnen der Stadt zu tragen, nämlich Heidi Mohr. Viele von uns haben sie sicher noch in guten Erinnerungen und wir werden diese Halle im kommenden Jahr einweihen und dann wird sie von da an, diesen Namen ganz formal und offiziell tragen dürfen. Aber darüber hinaus gab es natürlich eine Vielzahl weiterer sehr sehr positiver Projekt und positiver Entscheidungen.

SWR Aktuell: Wenn Sie auf 2022 schauen - worauf freuen Sie sich da besonders, was steht an?

Manuel Just: Wir treiben weiterhin unsere zwei Baugebiete - die Allmendäcker und natürlich das Baugebiet westlich des Hauptbahnhofs, wo wir uns ja in einem urbanen Umfeld befinden - voran. In Summe wird in beiden Baugebieten werden annähernd 700 Wohneinheiten entstehen.

"Das ist sozusagen die Weinheimer Antwort auf den Wohnraum-Mangel, den wir ja nicht nur bundesweit, sondern auch in Baden-Württemberg und damit natürlich auch in einem Ballungsraum wie unserem leider verzeichnen müssen."

Darüber hinaus ist es uns natürlich ein Anliegen, unseren Beitrag zu leisten, die Pandemie zu überwinden.

Hoffen auf Weinheimer Kerwe

Manuel Just: Die Menschen, ich spüre das, sehnen sich mehr und mehr nach Normalität und die Weinheimer sind, glaub ich, ja auch tatsächlich gerne Gastgeber. Wir feiern sehr gerne in unserer Stadt - wir können hart arbeiten, aber wir können auch sehr sehr gut feiern. Und ich glaube, die Weinheimer würden sich alle freuen, wenn wir nicht nur wieder einen Sommertagszug unter halbwegs normalen Rahmenbedingungen erleben würden, sondern insbesondere auch die Weinheimer Kerwe.