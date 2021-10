Heidelberger Virologe für Beschränkungen für Ungeimpfte

Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen steigt. Der Heidelberger Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich rechnet mit weiter steigenden Patientenzahlen. Beschränkungen für Ungeimpfte hält er für vertretbar.

SWR Aktuell: Einerseits geht die Zahl der Infizierten hoch, auch auf den Intensivstationen, andererseits wird das Ende der epidemischen Lage ausgerufen - wie passt das zusammen?

Hans-Georg Kräusslich: Die epidemische Lage ist ein Konstrukt, das dazu dient, bestimmte Regeln und Maßnahmen durchzuführen und der Exekutive sehr viele Rechte zu geben. Wir sind heute trotz ansteigender Zahlen in einer anderen Situation, als wir im letzten Herbst und Winter waren, wo noch niemand geimpft war. Und erst im Dezember, Januar die ersten Impfungen kamen. Deswegen kann man berechtigterweise sagen, dass die epidemische Lage sich verändert hat.

Was aber nicht passieren dürfe sei, dass damit die Rechtsgrundlage für Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln, Testen et cetera entfalle und sich damit die Situation verschelchtern werde, sagt der Leiter der Virologie am Heidelberger Uniklinikum im Interview mit SWR-Moderator Matthias Wiest:

Winter mit vielen Covid-19-Neuinfektionen

SWR Aktuell: Was heißt das - wo stehen wir? Kurz vor dem Ende der Pandemie oder kurz vor einem weiteren, schlimmen Winter?

Hans-Georg Kräusslich: Wir stehen vor einem Winter, in dem wir wieder viele steigende Neuinfektionen sehen werden. Das sehen wir ja gerade jetzt. Das kommt nicht sonderlich überraschend. Die meisten hatten das für Mitte, Ende Oktober, wenn die Erkältungsviren, die Atemwegsinfektionen zunehmen, vorhergesagt. Das wird auch noch weiter steigen. Wie hoch, kann im Moment niemand vorhersagen.

Damit wird auch die Belastung in den Kliniken steigen. Aber es bleibt eine Belastung, die zum größten Teil die Ungeimpften betrifft. Da die Impfsituation bei den älteren Personen, die am meisten gefährdet sind, besser ist, scheint mir die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nicht die gleiche Situation wie im Vorjahr bekommen. Wichtig ist und bleibt, dass sich möglichst viele impfen lassen. Und dass in der älteren Bevölkerung die Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden.

Weil insbesondere bei älteren Menschen und bei Personen mit Vorerkrankungen die Antikörper-Mengen langsam heruntergehen und der Schutz heute für jemand, der im Januar die zweite Impfung erhalten hat, nicht mehr gut sein kann. Die STIKO empfiehlt ab 70. Das kann man aber auch schon früher empfehlen.

Risiko für Ungeimpfte ist größer

SWR Aktuell: Sie haben die Ungeimpften angesprochen. Jetzt wird in Baden-Württemberg vermutlich in Kürze die Warnstufe ausgerufen. Dann treten Beschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich nötig?

"Ich glaube schon, dass die Situation erfordert, dass Beschränkungen bei Personen, die keinen Immunschutz haben, verstärkt durchgeführt werden. Da muss man natürlich aufpassen, dass Personen, die sich nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen, und insbesondere auch die Kinder, nicht ausgegrenzt werden."

Das heißt, man muss Sonderlösungen für diese Bereiche finden. Trotzdem ist die Situation einfach die, dass das Risiko für die Ungeimpften persönlich größer ist. Aber auch das Risiko für die sonstige Bevölkerung, sich an einer Person, die eben keinen Immunschutz hat, anzustecken, größer ist.

Erstimpfungen lassen stark nach

SWR Aktuell: Eine neue Umfrage zeigt: Die meisten, die bisher nicht geimpft wurden, wollen sich auch künftig nicht impfen lassen. Was schließen Sie daraus? Welche Konsequenzen muss man daraus ziehen?

Hans-Georg Kräusslich: Ich glaube, man muss daraus schließen, und das zeigt sich ja auch schon die letzten Monate, dass es einen Anteil in der Bevölkerung gibt, der sich nicht impfen lassen will. Oder zumindest bis auf Weiteres nicht impfen lassen will. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind schon im August, September und jetzt auch im Oktober die Erstimpfungen, also die Personen, die ihre erste Spritze bekommen haben, ganz stark zurückgegangen.

Die, die begonnen haben, haben auch die zweite Impfung noch gemacht. Aber neue Erstimpfungen sind es weniger. Aktuell ist die Zahl derer, die Auffrischungsimpfungen bekommen, höher als die Zahl derer, die Erstimpfungen haben. Trotzdem haben wir immer noch einen ganz erheblichen Teil der Personen, die geimpft werden können, die aus einer Altersgruppe sind, für die die Impfungen zur Verfügung stehen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Ich glaube nicht, dass die allermeisten dieser Leute kategorisch jede Impfung ablehnen. Aber sie haben entweder das Gefühl: "Ah, mich betrifft das nicht, ich bin nicht gefährdet, ich werde schon nicht krank werden."

Oder sie haben immer noch eine nicht wirklich durch Ergebnisse begründete Sorge, dass die leichte Impfung doch irgendetwas schädigen könnte. Das sind die beiden Gründe. Ich denke, der größte Teil derer, die sich bisher nicht haben impfen lassen und im Moment nicht bereit sind, machen das aus einem der beiden oder aus diesen beiden Gründen.

Sorge vor Langzeitwirkung der Impfung unbegründet

SWR Aktuell: Vor einigen Tagen war der Fall Kimmich in den Schlagzeilen, der Profifußballer, der sich (noch) nicht impfen lassen mag, wegen möglicher ungeklärter Langzeitfolgen. Inzwischen ist das wissenschaftlich eindeutig ausgeschlossen worden. Haben Sie eine Erklärung, warum sich solche Ängste so hartnäckig halten?

Hans-Georg Kräusslich: Ich glaube, die Angst kommt vor allem daher, dass es sich um einen neuen Impfstoff gegen einen neuen Erreger handelt und Menschen, die Sorge haben: "Na ja, das ist aber ja jetzt gerade mal ein Jahr her. Könnte es nicht doch sein, dass, wenn man noch länger schaut und das Ganze länger beobachtet, sich irgendetwas findet."

Dagegen spricht ganz viel, weil wir wissen, dass die Impfstoffe in kurzer Zeit in drei, vier Tagen, im Körper komplett abgebaut werden.

"Wir wissen, dass Nebenwirkungen, die es ja gibt, leichtere und auch schwerere Nebenwirkungen von Impfungen, nicht nur von dieser, sondern von allen Impfungen, sehr selten sind, aber die auftreten. Aber sie treten in den ersten Tagen bis Wochen nach der Impfung auf."

Diese Sorge vor Langzeitwirkungen impliziert oder nimmt an, dass da etwas auftreten könnte, was man erst zwei, drei Jahre nach der Impfung erstmals bemerkt, was also neu auftritt. Das gibt es tatsächlich für keine Impfung und wird es auch für diesen Impfstoff nicht geben.