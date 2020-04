Der Alltag ist wegen Corona stark reglementiert. Eine Heidelberger Rechtsanwältin hat dagegen vor dem Verfassungsgericht geklagt und zu einer Demo gegen die Einschränkung der Grundrechte aufgerufen. Wir haben mit SWR-Rechtsexperte Christoph Kehlbach über den Fall gesprochen.

Herr Kehlbach, die Heidelberger Anwältin hat in ihrem Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht argumentiert, die Corona-Regelungen gefährdeten den Erhalt des Rechtsstaates, die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie die Bewahrung der Grund- und Menschenrechte in Deutschland. Sie begründet das damit, dass die Infektion - das behauptet sie zumindest - für den Großteil der Bevölkerung harmlos sei. Wie juristisch haltbar oder nachvollziehbar ist dieses Argument?

Christoph Kehlbach: Ich finde, die Rechtsanwältin hat ein wenig dick aufgetragen. Aber mit dem zugrunde liegenden Problem kann man sich aus rechtlicher Perspektive durchaus beschäftigen. Die Frage ist, inwieweit in dieser aktuellen Situation Grundrechte eingeschränkt werden können. Das Versammlungsgrundrecht ist ein wesentliches Grundrecht für unsere Demokratie. Da geht es gewissermaßen darum, dass Menschen auch Kritik äußern können. Das war vor Corona natürlich selbstverständlich - und auf einmal ist es eben außer Kraft gesetzt. Auch unter Juristen wird sehr kontrovers diskutiert, ob das geht oder ob diese Maßnahmen möglicherweise etwas zu weit gehen.

Christoph Kehlbach aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe SWR SWR

Warum wurde der Antrag der Heidelberger Anwältin vor dem Bundesverfassungsgericht abgelehnt?

Das liegt daran, dass vor dem Verfassungsgericht eigentlich erst geklagt werden kann, wenn anderer Rechtschutz nicht mehr möglich ist. Die Karlsruher Richter haben gesagt, sie könne ja in Baden-Württemberg, wo sie wohnt, noch auf anderem Wege Recht bekommen. Außerdem ist den Richtern nicht ganz ersichtlich gewesen, inwiefern diese Rechtsanwältin aus Heidelberg durch die Corona-Verordnungen in den anderen Bundesländern in ihren Rechten eingeschränkt sein soll. Gegen diese ist sie mit ihrem Antrag nämlich ebenfalls vorgegangen. Deswegen hatte sie in Karlsruhe im Ergebnis keinen Erfolg.

Es gab ja zuletzt weitere Protestaktionen gegen die Corona-bedingten Einschränkungen der Bundesregierung, unter anderem in Flensburg und im sächsischen Zittau. Das eine war ein Brief mit Forderungen, das andere eine Demo, aber unter Beachtung der Abstandsregeln. Welche Proteste sind denn in diesen Zeiten erlaubt und welche nicht?

Es ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Problem, dass man auf diese Frage nicht klar antworten kann, weil es eben je nach Bundesland ganz unterschiedliche Regelungen gibt. Wir haben in Deutschland also 16 unterschiedliche Rechtsverordnungen. Alle schränken die Versammlungsfreiheit unterm Strich ein - aber wie das jeweils vor Ort tatsächlich ausgestaltet ist, da gibt es dann doch punktuelle Unterschiede.

In den unteren Instanzen konnte man auch durchaus mit Erfolg gegen so ein absolutes Versammlungsverbot vorgehen. Auch das ist ein Argument, das man in Rechtskreisen im Moment immer wieder hört. Warum soll denn eine Versammlung per se ausgeschlossen sein, wenn nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern auftritt und möglicherweise alle mit Masken geschützt sind und alle wirklich die Abstände einhalten. All das ist ja prinzipiell denkbar und wäre dann ja vielleicht doch ein milderes Mittel, um Versammlungen unterm Strich gerade noch möglich zu machen, aber eben trotzdem den Schutz vor dem Coronavirus zu gewährleisten.

Ab wann wann sind denn die Corona-bedingten Einschränkungen der Bundesregierung eine Gefahr für den Rechtsstaat?

Dazu hat sich das Verfassungsgericht auch äußert. Die Einschränkungen sind jetzt erstmal befristet. Das bedeutet, wenn man sie jetzt wirklich längerfristig ausbauen will, dann muss das entsprechend neu beschlossen werden. Und da hat das Verfassungsgericht in einem anderen Verfahren gesagt, wir werden sehr genau darauf schauen, ob die tatsächliche Situation in Deutschland das nach wie vor ermöglicht. Dass hier massiv Grundrechte eingeschränkt werden, sehen die Verfassungsrichter auch. In dem Moment, in dem die Sachlage in Deutschland eine andere ist - also zum Beispiel, wenn man vielleicht neue Erkenntnisse über das Virus hat oder festgestellt hat, die Gefahr ist nicht so groß, wie wir am Anfang befürchten mussten - müssen wir spätestens zur Normalität zurückkehren.