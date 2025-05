Landrat Dallinger (CDU) tritt bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Das hat er in der Kreistagssitzung in Epfenbach bekannt gegeben. Im Interview mit SWR Aktuell erklärt er warum.

Seit 2010 ist Stefan Dallinger (CDU) Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. Jetzt hat er am Dienstag in der Sitzung des Kreistages in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) bekannt gegeben, dass er bei der Landratswahl im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren wird. SWR Aktuell: Es war ja eine Überraschung, zumindest für die Öffentlichkeit am Dienstag in Epfenbach. Sie wollen bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Wie begründen Sie das? Stefan Dallinger: Ich werde nächstes Jahr 64 Jahre alt. Ich werde dann 27 Jahre ein kommunales Wahlamt bekleidet haben. Und irgendwann ist es dann auch einfach mal gut. Deshalb war jetzt der richtige Zeitpunkt, auch den Kreistag zu informieren. SWR Aktuell: Haben Sie sich mit vielen Leuten besprochen oder war das eine einsame Entscheidung? Dallinger: Das war eine Entscheidung mit meiner Frau gemeinsam. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich vielfach angesprochen wurde, doch noch mal zu kandidieren. Aus den Fraktionen, von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, von Freunden, Kollegen. Also das war schon eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Aber dennoch ist irgendwann auch mal Zeit, ein bisschen kürzer zu treten. Infos zur Person Der CDU-Politiker und Verwaltungsjurist Stefan Dallinger wurde am 9. Februar 2010 erstmals zum Landrat des Rhein-Neckar-Kreises gewählt. Er trat sein Amt am 1. Mai 2010 an und wurde am 13. März 2018 wiedergewählt. Seine Amtszeit endet 2026. Seit 2016 ist er der Vorsitzende des Verbands Region Rhein-Neckar. Er sitzt außerdem unter anderem im Vorstand des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und ist Aufsichtsratsvorsitzender der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH. SWR Aktuell: Hat es vielleicht auch mit den vielen Herausforderungen zu tun, die in den letzten Jahren noch dazugekommen sind? Dallinger: Nein, überhaupt nicht. Ich bin weder amtsmüde noch überlastet oder sonstiges. Vielleicht hat man ja auch gemerkt, dass wir gerade im letzten Jahr noch mal ordentlich Gas gegeben haben. Das neue Medizinkonzept für unsere Kliniken, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, der Ausbau des Glasfasernetzes, vieles geht voran und macht auch Spaß. Und das ist erfreulich. Also das ist nicht der Grund. Es ist einfach schlicht der richtige Zeitpunkt. SWR Aktuell: Sie haben ja auch noch verschiedene andere Ämter inne. Was ist mit denen? Dallinger: Das ist unterschiedlich. Es sind natürlich zum Teil private Engagements, auch in Aufsichtsräten. Die bleiben erhalten. Aber natürlich andere öffentliche Ämter, wie zum Beispiel der Verbandsvorsitz des Verbandes Region Rhein-Neckar oder ähnliche öffentliche Ämter, hängen mit dem Amt des Landrats zusammen. Und die werden dann auch enden nächstes Jahr. SWR Aktuell: Werden Sie sich weiter politisch engagieren, dann auch für die CDU? Dallinger: Das habe ich nicht vor. Aber natürlich bin ich Mitglied der CDU und die Vorbereitung zur Landtagswahl steht an. Wenn man mich da fragt, unterstütze ich gerne. Aber meine Lebensplanung im Ruhestand wird dann sicher anders aussehen. SWR Aktuell: Und wie? Dallinger: Viel Zeit für Privates, Reisen und ähnliches. Das werde ich dann auf mich zukommen lassen. Aber viel weniger Termindruck auf jeden Fall.