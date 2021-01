Seit genau einem Jahr kämpft die Welt gegen die Corona-Pandemie. Jetzt zieht der Virologe und ärztliche Direktor des Uniklinikums Heidelberg, Prof. Hans-Georg Kräusslich, Bilanz und schätzt die aktuelle Corona-Lage ein.

SWR Aktuell: Wann wurde Ihnen klar, dass da eine historische Pandemie auf uns zurollt?

Hans-Georg Kräusslich: Im Januar vergangenen Jahres hat man gesehen, dass es eine Epidemie in China gab, die deutlich alles überschritten hat, was wir bei den vorherigen Epidemien gesehen haben. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht damit gerechnet, dass die Ausbreitung rund um den Globus so verlaufen würde, wie es dann passiert ist. Als die Situation dann unter anderem in Italien und im Elsass in den folgenden Monaten aufgetreten ist, wurde es aber klar.

Prof. Dr. med. Hans-Georg Kräusslich Hans-Georg Kräusslich ist Vorstandsmitglied und Leiter der Virologie am Uniklinikum in Heidelberg.

Gefahr der neuen Corona-Virus-Varianten

SWR Aktuell: Am Donnerstag hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, dass wir noch mindestens "zehn harte Wochen durchstehen" müssen. Ist das aus ihrer Sicht realistisch?

Hans-Georg Kräusslich: Ich denke, seine Äußerung basiert darauf, dass wir alle erwarten, dass die Fallzahlen analog zum vergangenen Jahr sinken könnten, wenn es wärmer wird. Die begründete Hoffnung ist, dass es in diesem Jahr genauso sein wird. Im Moment gehen die Fallzahlen runter. Insofern werden wir sehen, wie wir damit umgehen können. Möglicherweise geht's schneller. Aber die Gefahr, dass es durch die neuen Virus-Varianten wieder zu einer starken Erhöhung der Fallzahlen kommt, ist absolut gegeben.

SWR Aktuell: Die Kliniken in der Region waren natürlich an den Grenzen der Belastbarkeit, aber trotzdem hatte man immer den Eindruck, dass das Gesundheitssystem auch mit hohen Infektionszahlen fertigwerden kann. Stimmt dieser Eindruck?

Hans-Georg Kräusslich: Die Rhein-Neckar-Region hat die bisherige Situation generell sehr gut meistern können. Die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken im öffentlichen Gesundheitswesen und der regionalen und lokalen Politik funktioniert sehr gut. Insofern kann man das nur loben. Es war allerdings im Dezember schon so, als die Fallzahlen stark anstiegen, dass die Situation problematisch wurde und man vor den Wochenenden immer Sorge hatte, was passiert, wenn es danach nochmal einen deutlichen Anstieg gibt? Jetzt sieht es wieder besser aus mit den sinkende Zahlen, aber wie gesagt: Wir müssen sehen, wie es sich weiter entwickelt.

"Über Impfstoff-Entwicklung können wir nur froh sein"

SWR Aktuell: Teile der Presse sprechen im Zusammenhang mit dem fehlenden Impfstoff von einem "Impf-Desaster". Würden Sie diesen Begriff auch verwenden?

Hans-Georg Kräusslich: Nein, den würde ich keinesfalls verwenden. Ich glaube, wir müssen trennen zwischen der fantastisch schnellen und außergewöhnlich erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen. Ich erinnere mich, dass wir im September und Oktober noch gesagt haben: Hoffentlich werden Impfstoffe, die mehr als fünfzig, sechzig Prozent Schutz haben, auch tatsächlich schnell in den Markt kommen. 50 Prozent war die Grenze, um überhaupt eine Zulassung zu bekommen. Und wir hatten damals noch Diskussion darüber, wie viel wir über dieser Grenze liegen würden. Die Hoffnung war vielleicht 70 Prozent. Und dass wir seit Dezember Impfstoffe haben, die in den Studien bei 95 Prozent Schutz liegen, ist ein außergewöhnliches und ganz sicher nicht zu erwartendes Ergebnis gewesen. Das ändert nichts daran, dass wir uns wünschen würden, dass der Impfstoff schneller produziert werden könnte und dass er schneller in die Impfzentren kommt. Da gibt es sicher Probleme. Aber grundsätzlich: Über die Impfstoffentwicklung und die Möglichkeit, jetzt schon impfen zu können, können wir nur froh sein.

Neue Virus-Varianten "sind schon da"

SWR Aktuell: Zurzeit machen sich viele Menschen Sorgen um die mutierten Corona-Viren. Ist es aus Ihrer Sicht nur noch eine Frage der Zeit, bis die auch hier bei uns in der Region auftauchen?

Hans-Georg Kräusslich: Es ist keine Frage der Zeit. Sie sind schon da. Wir wissen, dass in Baden-Württemberg in mehreren Fällen bei Reise-Rückkehrern eine dieser mutierten Varianten gefunden wurde - sowohl die englische Version, als auch die südafrikanische. Wir haben vergangene Woche bei einem Reise-Rückkehrer ebenfalls die südafrikanische Variante festgestellt. Ich bin davon überzeugt, dass es mehr Fälle davon gibt, die wir aber einfach noch nicht kennen, weil dies häufig unzureichend bestimmt wird. Deswegen plädiere ich seit längerem dafür, dass wir eine wesentlich intensivere Überwachung und Sequenzierung (genetische Bestimmung des Virus) machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass fünf Prozent Sequenzierung, wie es von der Bundesregierung jetzt vorgesehen ist, unzureichend ist.

Virologe: Sequenzierung der Virus-Mutationen notwendig

SWR Aktuell: Das heißt, Sie sind der Meinung, es wäre besser, möglicherweise sogar alle positiven Proben auf Mutanten zu testen?

Hans-Georg Kräusslich: Ich glaube, man sollte im Moment alle positiven Proben auf Mutanten testen. Ob man sie alle sequenzieren muss - das heißt, die gesamte genetische Information bestimmen - darüber kann man streiten. Es gibt inzwischen auch einfachere diagnostische Verfahren, die das Vorhandensein einer bestimmten Mutation anzeigen. Und diese Mutation tritt bei allen neuen Varianten auf. Insofern würde zumindest dieser Test auf jeden Fall notwendig sein und sollte aus meiner Sicht auch flächendeckend durchgeführt werden. Persönlich bin ich der Auffassung, dass wir auch deutlich mehr sequenzieren sollten – so viel wie machbar – und zwar einfach deswegen, weil die Veränderung von Viren kein stabiles Phänomen ist. Sie verändern sich über die Zeit und was wir heute sehen, kann in drei, vier Wochen schon wieder anders aussehen. Ich wüsste schon gerne, wie sich diese Änderung bei uns hierzulande entwickelt und ob neue Varianten auftreten. Und das wird man nur über die genomische Sequenzierung herausfinden.

SWR Aktuell: Die Infektionszahlen bei uns sinken. Der Lockdown hat also offenbar erneut funktioniert. Wie lange sollte er aus Ihrer Sicht noch aufrechterhalten werden?

Hans-Georg Kräusslich: Die Frage geht, glaube ich, viel mehr in die Richtung, welche Maßnahmen wie lange wichtig sind. Eine Aufhebung des Lockdowns in dem Sinne, dass wir uns wieder normal bewegen und vielleicht nur ab und zu eine Maske tragen, und sonst ist alles prima - das wäre sicher problematisch. Beispiel Irland: Dort hat man so was Ähnliches kurz vor Weihnachten gemacht. Das hat - zusammen mit einer erheblichen Reisetätigkeit über die Feiertage - zu einer explodierenden Infektions-Kurve geführt, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.300 oder 1.400 – und damit zehnmal höher, als sie bei uns war. Das kann man nicht machen. Ich denke, die Frage, die auch im Land heftig diskutiert wird und die man als nächste entscheiden muss, ist, wann man Kitas und Grundschulen wieder öffnen kann. Und das muss man Schritt für Schritt machen, statt zu sagen: Jetzt heben wir alles auf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss überlegen: Welche Maßnahmen werden wahrscheinlich am wenigsten problematisch sein, wenn sie aufgehoben werden und dann entsprechend vorgehen. Aber sicher nicht einfach sagen: "Der Lockdown ist jetzt zu Ende und jetzt macht mal alle fröhlich weiter."