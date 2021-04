Die Zahl der Corona-Infektionen ist zu hoch – und die Meldungen über mutierte Virenstämme tragen bei vielen Menschen nicht gerade zur Beruhigung bei. Wir haben den Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich, gefragt, wie er die aktuelle Situation einschätzt.

SWR-Aktuell: Wie ist zurzeit die Situation in Heidelberg?

Hans-Georg Kräusslich: Besser als kurz vor Weihnachten und vor den Feiertagen, aber immer noch angespannt. Wir haben immer noch eine sehr hohe Belegung sowohl auf der Intensivstation, als auch im Bereich der Normalstation - aber die Situation, wie wir sie vor einigen Wochen hatten, wo praktisch keine Plätze mehr frei waren, die haben wir glücklicherweise jetzt in dieser Form nicht mehr.

SWR-Aktuell: Halten Sie die Verlängerung des Lockdowns für sinnvoll?

Hans-Georg Kräusslich: Ich denke, wir werden nicht drumherum kommen, die Maßnahmen zu verlängern und gegebenenfalls weitere zu ergreifen. Das Problem ist im Moment auch, dass wir das Infektionsgeschehen aktuell nicht ganz klar beurteilen können. Wir wissen, dass sehr viel weniger getestet wird. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts hat ja gesagt, dass eine Million weniger Test in der letzten Woche gemacht wurden, als in den Wochen zuvor. Das heißt, wir haben zwar Zahlen, die im Vergleich zu vorher abfallen, und wir haben R-Werte, die sich verändern - aber man kann nicht sicher sagen, wie realistisch sie das Infektionsgeschehen abbilden. Vor diesem Hintergrund wäre es glaube ich nicht gut vertretbar, jetzt Einschränkungen zu lockern.

SWR-Aktuell: In Großbritannien macht man jetzt schärfere Einschränkungen. Wäre so ein härterer Lockdown vielleicht auch ein Modell für uns?

Hans-Georg Kräusslich: Die aktuelle Situation geht ja dahin, möglicherweise den Bewegungsradius einzuschränken. Ich habe den Eindruck, dass das auch eine Reaktion auf das ist, was man jetzt rund um die Feiertage gesehen hat. Wenn man sich so manche Bilder aus Wintersportgebieten oder aus anderen Bereichen anschaut, kriegt man schon eine Schrecken, wie sich dort Massen zusammenballen, als ob wir überhaupt kein Problem hätten und es keine Pandemie gäbe.

SWR-Aktuell: Seit Montag hat auch das Mannheimer Impfzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Was sagen Sie Menschen, die immer noch Bedenken haben und sich fragen, wie der Impfstoff in ihrem Körper wirkt?

Hans-Georg Kräusslich: Wie der Wirkstoff wirkt, ist bekannt – und dass er wirkt ist ebenfalls klar. Was es im Vergleich zu anderen Impfstoffen nicht gibt, sind Beobachtungen über viele Jahre, wie sie bei anderen Impfstoffen existieren. Das führt bei manchen Menschen zu Verunsicherungen. Wir können keine Garantie dafür abgeben, dass überhaupt keine weiteren Nebenwirkungen auftreten. Wir können aber sagen, dass in den Impfstudien, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sind – das gilt sowohl für den Impfstoff von Biontech, als auch für den von Moderna, der bei uns kurz vor der Zulassung steht. In vielen Ländern sind Millionen Menschen weltweit bereits damit geimpft worden. Es sind dabei wenige allergische Reaktionen aufgetreten – und in der Mehrzahl der Fälle bei Menschen, die auch vorher schon schwere allergische Reaktionen hatten. Ansonsten gab es aber keine schwerere Nebenwirkungen.

SWR-Aktuell: In Großbritannien ist ja vor kurzem eine Virus Mutation aufgetaucht. Machen Sie sich darüber in Heidelberg Sorgen?

Hans-Georg Kräusslich: Ich denke wir müssen das ernst nehmen. Wir können im Moment nicht sicher einschätzen, welche Bedeutung es für die weitere Entwicklung der Pandemie haben wird. Beruhigend scheint zu sein, dass es bisher absolut keinen Hinweis darauf gibt, dass ein schwererer oder anderer Krankheitsverlauf durch diese Virusvariante ausgelöst wird. Was wir aber noch nicht sicher sagen können ist, ob es die Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich verändert.