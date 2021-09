"Die Offenheit der Amerikaner war vorbei"

Die Anschläge vom 11. September jähren sich zum 20. Mal. Sie haben auch das Zusammenleben bei uns verändert. Philipp Gassert, Historiker an der Universität Mannheim, blickt zurück.

SWR Aktuell: Wie und wo haben Sie den 11. September damals erlebt? Wo haben Sie von den Anschlägen gehört, beziehungsweise die ersten Bilder dann auch gesehen?

Philipp Gassert: Als Wissenschaftler saß ich am Schreibtisch und wurde von einem Kollegen angerufen, der mir sagte: "Du schalt mal den Fernseher an." Wir hatten damals kleine Kinder und keinen Fernseher. Deshalb sind wir zum Nachbarn gegangen und haben dort dann die Bilder gesehen.

SWR Aktuell: Was dachten Sie, was da passiert? Hatten Sie damals schon das Gefühl, dass dieser Tag historisch wird?

Ich hatte schon damals das Gefühl, dass die Sache schiefgeht. Ich fürchtete, dass es zu Krieg und weiteren Verwicklungen kommen könnte. In dieser Wahrnehmung der Katastrophe schwang von vornherein ein schlechtes Gefühl mit, was daraus hervorgehen könnte.

"Das war ein Szenario aus einem Katastrophenfilm."

SWR Aktuell: Hätten Sie je geglaubt, dass so etwas in dieser Art und Weise überhaupt mal passiert?

Nein, das hätte ich nicht geglaubt. Das war ein Szenario aus einem Katastrophenfilm. Dieses Szenario ist Realität geworden. Das erklärt den Schock mit. Viele haben ja gesagt: "Das ist wie im Film. Warum schaut die Mama am helllichten Tag irgendeinen amerikanischen Blockbuster an?" Dann stellte sich heraus, dass es eine bittere Realität ist, die sich in den Straßen von New York und in Washington am Pentagon abgespielt hat.

Prof. Dr. Philipp Gassert Philipp Gassert ist Historiker an der Universität Mannheim. Er ist Inhaber des Lehrtuhls für Zeitgeschichte. Zuvor war er am Deutschen Historischen Institut in Washington D.C., an der Universität Heidelberg, der LMU München, der University of Pennsylvania und der Universität Augsburg und hat dort geforscht und gelehrt. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien. Philipp Gassert forscht im Bereich der deutschen und europäischen Zeitgeschichte und der transatlantischen Geschichte, sowie der US-Außenpolitik im 20. und 21. Jahrhundert. 2014 wurde bei Theiss der Band “Amerikas Kriege” publiziert. 2018 ist bei Kohlhammer die Monographie "Bewegte Gesellschaft: Deutsche Protestgeschichte seit 1945" erschienen, die erste umfassende Darstellung der Geschichte von Protest und Protestbewegungen in beiden deutschen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg.

SWR Aktuell: Kommen wir mal zu den Auswirkungen für uns hier in der Kurpfalz: 2001 waren die US-Amerikaner noch in der Region stationiert, unter anderem auch das NATO-Hauptquartier in Heidelberg. Was passierte nach den Anschlägen hier bei uns? Wie haben die Anschläge unser Zusammenleben damals verändert?

Die Anschläge haben unser Zusammenleben mit den Amerikanern dahingehend verändert, dass es zu einer weiteren Einschließung in diesen Kasernen kam, dass sehr viel mehr Sicherheit und Aufwand betrieben wurde. Dieses Miteinander, wie man das vorher noch kannte, und die relative Offenheit der amerikanischen Wohnbezirke, das war endgültig vorüber.

Solidarität mit den Amerikanern in der Region

Die unmittelbare Reaktion war aber, dass die Menschen wirklich auch zu den Kasernen strömten. Es gab Lichterketten. Es gab sehr viele Solidaritätsbekundungen. Es gab Veranstaltungen in der Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg, einen Gottesdienst in deutscher und englischer Sprache. Auch in Mannheim sind die Menschen zum Benjamin-Franklin-Village gegangen.

"Die Politik hat sich solidarisch mit den amerikanischen Freunden und Verbündeten erklärt, also eine große Solidaritätsbewegung."

Dann kam als Zweites hinzu, dass diese Regierung Bush dieses Ereignis nutzen würde, um daran einen Krieg zu hängen, eben nicht nur die Terroristen zu verfolgen, sondern eben damit auch weitere politische Maßnahmen zu verbinden, und Pläne in Bezug auf die Weltvorherrschaft der USA.

SWR Aktuell: Die Amerikaner sind inzwischen aus der Kurpfalz fast vollständig abgezogen. Merkt man trotzdem heute in unserem Alltag noch Nachwehen vom 11. September?

In unserem Alltag hier in Deutschland nicht, außer dass sich das transatlantische Verhältnis seit dem 11. September sukzessive verschlechtert hat. Das hängt auch damit zusammen, wie die amerikanische Regierung auf die Anschläge reagierte. Und dann natürlich diese Spaltung des Westens als eine Folge davon. Die Deutschen haben sich mehrheitlich gegen die Invasion im Irak ausgesprochen. Dann kam Trump hinterher. Trump können Sie auch teilweise miterklären aus diesen Reaktionen auf den 11. September. Unter Biden hat sich das jetzt wieder etwas entspannt.

"Aber insgesamt ist das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht mehr das, was es vor dem 11. September gewesen ist."

Das muss man einfach so nüchtern konstatieren. Die Auswirkungen auf unsere Alltagsrealität hier in Deutschland sind relativ gering. Das hat uns in unserem alltäglichen Zusammenleben nie in der Art und Weise berührt und mitgenommen, wie die Amerikaner davon sehr viel unmittelbarer betroffen waren, weil eben die Regierung sich entschieden hat, diesen Terroranschlag zu nutzen, um transformative Kriege zu führen. Das hat enorme Kosten, gesellschaftliche, wirtschaftliche, aber auch moralische und emotionale Kosten in den USA verursacht. Diese Nachwirkungen sehen wir heute noch in Amerika.

SWR Aktuell: Das heißt, die Wunden sind logischerweise immer noch nicht ganz verheilt. Glauben Sie, sie werden jemals ganz heil?

Ja. "Zeit heilt alle Wunden", heißt es so schön im Sprichwort. Sicherlich wird man in 40, 50 Jahren nicht mehr groß über den 11. September nachdenken. Dann liegt das ähnlich weit in der Vergangenheit wie heute der Vietnamkrieg. Aber wir sind 20 Jahre nach den Ereignissen. Viele der Akteure leben noch, der Opfer ihrer Nachkommen, der Familien. Also das Trauma steckt drin.

Tiefe Wunden bei Amerikanern

Man sieht, wie tief diese Wunde ist, wenn man in das große 9/11 Memorial & Museum in New York City geht, das diese unglaubliche menschliche Kosten auch beschreibt, der Opfer ihrer Familien und was das bedeutet hat. Das kann nach 20 Jahren nicht durchgearbeitet sein. Das fängt frühestens nach 30 Jahren an. Dass man sich auf eine nüchterne Einschätzung dieser Ereignisse verständigen kann, dafür ist es definitiv zu früh. Da müssten wir in zehn oder 20 Jahren dann noch einmal dieses Interview führen.