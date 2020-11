Die Organisatoren hatten das Filmfestival Mannheim-Heidelberg so geplant, dass es trotz Corona hätte stattfinden können. Aber dann kam der erneute Lockdown. Wir haben den Festivaldirektor gefragt, was das für die Film-Branche bedeutet.

Festivaldirektor Sascha Keilholz SWR

SWR-Aktuell: Was bedeutet der erneute Lockdown aus Ihrer Sicht für die Kino-Branche?

Sascha Keilholz: Ich denke, dass das dauerhaft in eine existenzielle Krise führt. Wenn die Politik nicht ganz stark dagegen steuert, gehe ich davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres viele Kinos nicht mehr besuchen können.

SWR-Aktuell: Was wäre ihr Vorschlag?

Sascha Keilholz: Wie gesagt: Ich denke, dass das nur politisch zu lösen ist. Momentan haben wir die Situation, dass die Kultur geschlossen wird, obwohl wir ein Konzept hatten, wo jeweils eine Reihe Abstand gelassen wurde und drei Plätze links und rechts neben den Personen frei geblieben sind. Und außerdem wurde Mundschutz getragen. Uns sind keine Corona-Fälle in Kinos bekannt. Und wenn man dann sagt, wir schließen die Kinos trotzdem, dann bin ich der Meinung, dass die Politik finanziell dagegen steuern muss, wenn man sie für unser Kulturleben erhalten will.

SWR-Aktuell: Beim Filmfestival haben Sie natürlich einen begrenzten Haushalt und viele Ausgaben. Wie kommen Sie denn jetzt finanziell über die Runden?

Sascha Keilholz: Es ist natürlich ein Jahr der Improvisation. Es ist Paradox, ein so komplexes, großes Festival zu planen in einer Zeit, in der es keine Planungssicherheit gibt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung für das Team – zunächst mal gar nicht finanziell, sondern vor allem logistisch. Und dann natürlich irgendwann auch mental. Es ist schwierig, immer in so eine Unklarheit hineinzuarbeiten. Wir sind zum Glück sehr intensiv in Gesprächen mit unseren Zuschussgebern, mit unseren Partnern, Förderern und Sponsoren, so dass wir zuletzt zumindest immer wussten, dass - wenn so eine Situation wie diese hier tatsächlich eintritt – wir dann immerhin ein Online-Festival haben. Es ist wichtig, dass unser Programm sichtbar wird – das ist sowohl für die Künstlerinnen und Künstler wichtig, als auch für die Filme selbst. Momentan gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr durchfinanziert bekommen. Die ganz große Frage für uns und alle anderen ist aber natürlich, wie es in Zukunft mit den Finanzen aussieht.