Die Sanierung des Mannheimer Nationaltheaters ist ein Kraftakt. Wie sich das auf Theatermacher und Publikum auswirkt, erklärt Intendant Tilmann Pröllochs im Interview mit SWR Aktuell.

Wegen der Generalsanierung seines Hauses am Goetheplatz nutzt das Mannheimer Nationaltheater zurzeit mehrere Spielstätten in der Region - darunter zum Beispiel die "Oper am Luisenpark" (OPAL) oder auch das ehemalige US-Kino im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin. Mittlerweile, sagt der geschäftsführende Intendant Tilmann Pröllochs, hat sich das Ganze eingespielt. Die Angebote erreichen zum Teil ein anderes Publikum als früher.

SWR Aktuell: Welche Erfahrungen haben sie denn inzwischen mit den unterschiedlichen Ersatzspielstätten gemacht?

Tilmann Pröllochs: Ich will zuallererst sagen, dass es gut war, zu sagen: Wenn wir schon den Goetheplatz und das Schauspielhaus sanieren, dann sollten wir uns in die Region hineinbegeben. Wir haben in Ludwigshafen gespielt, spielen regelmäßig in Schwetzingen. Und das ist vom Gedanken her richtig. Leider hat sich damals der der Bau des OPAL, also der "Oper am Luisenpark", durch die Insolvenz des Bauunternehmens zunächst verzögert. Auch das Kino auf Franklin konnte erst zwei Monate später genutzt werden als ursprünglich geplant.

Durch diese unterschiedlichen Spielstätten sind für uns natürlich die Wege länger geworden. Wenn wir vorher von der Maskenwerkstatt eine halbe Minute gebraucht haben, um über zwei Stockwerke zum Garderobenschminkplatz zu kommen, dauert es jetzt unter Umständen eine Dreiviertelstunde, wenn man durch die Stadt muss.

SWR Aktuell: Hat sich dadurch auch das Publikum verändert, dass sie jetzt an mehreren Standorten sind?

Pröllochs: Es ist tatsächlich so, dass sich die Menschen an diesen Spielorten einfinden, allerdings nicht so sehr, wie wir uns das wünschen würden. Wir hätten gerne jede Vorstellung im alten Kino auf Franklin ausverkauft. Man spürt dann aber doch, dass viele Theatergänger den Weg nach draußen in den neuen Stadtteil scheuen. Oder dass die infrastrukturelle Anbindung nicht auf dem Niveau ist, die wirklich hilfreich wäre. Das ist beim OPAL anders. Es ist fußläufig zu erreichen und mit der Straßenbahn gut angebunden. Außerdem gibt es viele Parkplätze.

SWR Aktuell: Man kann ja noch immer sagen, dass das Theater häufig eher das Bildungsbürgertum anspricht. Ich vermute, sie wollen aber auch die breite Masse erreichen?

Pröllochs: Es ist ein weites Feld, das Sie da ansprechen. Natürlich haben wir den Anspruch, für alle Theater zu machen. Wir erreichen auch wirklich sehr breite Schichten dadurch, dass wir zum Beispiel Angebote in fremden Sprachen machen, die wir dann auf Deutsch übertiteln. Das ist sogar im Schauspiel der Fall. Auch im Kindertheater gehen wir ganz stark auf unterschiedliche Schichten der Bevölkerung zu. Klar ist aber auch, dass man mit einer großen Oper nicht das breite Publikum erreichen kann.

Es ist aber in Mannheim Tradition, große Opern zu zeigen und ein wunderbares Repertoire vorzuhalten. Dafür ist Mannheim über die Grenzen der Metropolregion hinaus bekannt. Dort wollen wir wieder hin, wenn unser Spielhaus saniert ist. Wir wollen dann tatsächlich wieder unser Repertoire zeigen können. Und wir sind froh, dass wir das jetzt zum Beispiel im April wieder tun können, wenn der Parsifal von 1957 im OPAL aufgeführt wird.

SWR Aktuell: Haben Sie durch die unterschiedlichen Spielstätten ein neues Publikum erreicht?

Pröllochs: Wir spielen ja kein anderes Programm, sondern nur an unterschiedlichen Örtlichkeiten. Das macht das Publikum noch nicht anders. Es gibt aber schon Menschen, die die kurzen Wege genießen und sagen: Ihr seid jetzt so nah bei uns. Da findet man dann ein anderes Publikum, das sonst nicht da ist. In der alten Schildkrötfabrik, wo wir sehr besondere Rahmenbedingungen hatten, sind auch besonders neugierige Menschen gekommen. Sie haben noch einmal ein anderes Programm und eine andere Opern-Machart erlebt. Es ist schon spürbar, bleibt aber schlaglichtartig und ist jetzt nicht der große Wurf, der alle Mannheimerinnen und Mannheimer erreicht. Daran arbeiten wir weiter - und wir müssen auch tatsächlich immer noch weitere Schritte auf die Gesellschaft zugehen.

SWR Aktuell: Durch die Sanierung hat sich für Sie eine komplett neue Situation ergeben. Hat das denn auch im weitesten Sinne die Gedanken frei gemacht für die Zukunft?

Pröllochs: Ich glaube, dass Mannheim das alte Franklin-Kino als Kulturzentrum auf dem neu entwickelten Wohnareal wird behalten wollen. Meistens ist es so, dass Spielstätten wie auch das Opal dem Publikum ans Herz wachsen. Ich habe schon an verschiedenen Stellen erlebt, dass man so etwas dann gar nicht wieder hergeben will. Wenn wir aber wieder unser Hauptspielhaus am Goetheplatz beziehen können, wollen wir da auch wieder spielen. Es ist wichtig, dass man dann wieder sein Haus hat, in dem bestimmte Dinge routiniert ablaufen und wo man wirklich Höchstleistungen bringen kann – unter den besten Rahmenbedingungen.

SWR Aktuell: Sie haben das OPAL angesprochen. Sie spielen dort seit Oktober. Wie ist es denn angelaufen?

Pröllochs: Es war eine besondere Eröffnung mit der Inszenierung CRÉATION(s), die nur für diese Eröffnung gemacht worden ist und ein großes Welttheater dargestellt hat. Diese Inszenierung ist heftig und unterschiedlich diskutiert worden. Es gab Leute, die fanden es furchtbar. Es gab aber auch Leute, die fanden, das war genial und genau richtig. Mittlerweile ist das OPAL richtig angekommen in der Stadt und die Bevölkerung kommt. Für La Traviata ist es zum Beispiel nötig, Zusatztermine anzubieten. Außerdem gibt es auch im Foyer sehr viele kleinere Formate. Weil wir noch nicht in dem Sinne ein Repertoire für jeden Abend anbieten und auf der großen Bühne etwas anderes spielen können. Wir machen einen Mix, aber es ist wirklich klasse, wie das angenommen wird.

SWR Aktuell: Wie erleben Sie das OPAL als Spielstätte? Gibt es im Moment noch viele Kinderkrankheiten?

Pröllochs: Das ist bei neuen Gebäuden immer so. Dazu kommt, dass es ja nur eine Spielstätte auf Zeit ist. Deswegen gibt es Kompromisse, die man auf Dauer so nicht aushalten würde. Aber insgesamt muss man wirklich sagen, dass es ein exzellenter Raum für große Oper ist. Wir haben einen großen Orchestergraben, es ist akustisch wunderbar. Und es war ein Meilenstein, als wir dort zum ersten Mal mit dem Orchester und den Solisten eine Probe gemacht haben.

SWR Aktuell: Die Sanierung des Nationaltheaters kostet viel Geld – und deutlich mehr, als ursprünglich gedacht. Um einen Baustopp zu verhindern, muss die Stadt jetzt 40 Millionen Euro aufbringen - und hofft dabei natürlich auch auf Spenden, weil von Bund und Land nichts mehr zu erwarten ist. Wie reagieren Sie darauf?

Pröllochs: Wir sind im Moment dabei, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Das wird nicht einfach werden. Ich bin aber jemand, der immer die Tür offen halten möchte. Wenn Sie sagen, Bund und Land haben abgelehnt – ja, das haben sie – dann ist die Frage: Wenn das nicht, was dann? Ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir einen Schulterschluss hinbekommen zwischen dem, was wir an privaten Geldern einwerben können, was die Stadt für uns tun kann und was sozusagen Zuschussgeber tun können.

Die Frage ist auch: Wieviel braucht man zu welchem Zeitpunkt? Vielleicht muss man auch über ein gestaffeltes Modell nachdenken. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man auch noch einmal den Überblick wagt. Natürlich haben wir herausfordernde Zeiten. Aber im Vergleich zu dem, was bundesweit an Theatersanierungen läuft, ist das, was in Mannheim auf den Weg gebracht wurde, immer noch sensationell. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Seit wir mit dem Bau begonnen haben, gab es eine Baukostensteigerung von 41 Prozent - und wir haben im Moment einen Mehrbedarf von 25 Prozent. Eigentlich ist das eine positive Nachricht. Aber es handelt sich um Millionenbeträge. Da fällt gerade ein Applaus sehr schwer.

SWR Aktuell: Was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert?

Pröllochs: Wünschenswert wäre tatsächlich, dass wir Privatleute finden, die das Haus unterstützen wollen. Dass es im Gemeinderat die Einsicht gibt, dass wir hier keine Baustellenruine mitten in der Stadt stehen haben sollten. Und, dass es wichtig ist, dem Theater wieder eine Zukunft zu bieten an dieser Wirkungsstätte, die nicht umsonst Denkmalschutz von besonderer Bedeutung genießt. Es ist aber nicht nur ein ganz besonderes Gebäude, sondern auch traditionell einfach ein wichtiges Haus für die deutsche Theaterlandschaft.