Es könnte bald zu einem Friedensgespräch zwischen Russland und der Ukraine kommen. Was verändert sich damit? Ein Interview mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar.

Am Donnerstag sollen die Gespräche über eine Waffenruhe in der Türkei starten. Noch ist unklar, ob Russlands Präsident Putin an den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg teilnimmt. Im Interview erzählt die Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar, Kateryna Malakhova, mit welchem Gefühl sie die Ankündigung zu möglichen Friedensverhandlungen verfolgt.

Seit 2024 ist Kateryna Malakhova Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar privat

SWR Aktuell: Glauben Sie, dass sich durch die angekündigten Friedensgespräche in der Türkei etwas verändern wird?

Kateryna Malakhova: Eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. In der Ukraine herrschen komplizierte Umstände, das ist ein angegriffenes Land. Natürlich verstehen die Ukrainer, dass der diplomatische Weg der richtige ist. Allerdings haben wir unterschiedliche Ziele: Die Ukraine verteidigt sich und Russland führt diesen Angriffskrieg.

Das ukrainische Volk versucht zu überleben. Russland will Territorien und Ressourcen und die ukrainische Kultur vernichten. Deswegen ist es kompliziert, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu sprechen. Vor allem mit einer Person, die immer wieder lügt. Für die Ukraine ist der Krieg essenziell, Russland hat ganz andere Ziele.

SWR Aktuell: Was bereitet den Menschen in der Ukraine aktuell die größten Sorgen?

Malakhova: Es gibt keinen Alltag. Die Leute können nicht einfach zur Mittagspause am Tisch sitzen und über normale Dinge sprechen - wie den nächsten Urlaub. Jeden Tag leben sie mit Drohnen- und Raketenangriffen - das ist Dauerstress. Auch dass es nicht genügend Schutzräume gibt, macht den Menschen zu schaffen. Die Infrastruktur ist teilweise zerstört, keine Geschäfte, in denen man einkaufen kann und es gibt viele psychologische Probleme. Kurz gesagt: Es fehlt an allem.

SWR Aktuell: Wie glauben Sie, wird sich der Konflikt weiter entwickeln?

Malakhova: Angenommen, die Ukraine würde Teile ihres Territoriums abgeben - was soll das bringen? Wenn die Ukraine auf solche Forderungen eingeht, stoppt das Putin sehr wahrscheinlich für eine Weile, aber sobald er wieder mehr Kräfte gesammelt hat, fängt er wieder an.

Jeder Krieg stoppt mit diplomatischen Versuchen, das ist klar. Aber meiner Meinung nach muss die Ukraine genügend Waffen haben, um sich zu verteidigen. Putin ist in meinen Augen ein Machtmensch und nur das versteht er: Kraft und Macht. Wenn die Ukraine und Europa Angst zeigen, provoziert ihn das nur.

SWR Aktuell: Was macht ihnen in der aktuellen Situation Hoffnung?

Malakhova: Der Zusammenhalt unter den Ukrainern bei uns in der Gemeinde ist sehr groß, das hilft. Und die Hoffnung, dass dieser Krieg irgendwann gestoppt wird. Die Ukraine hat diesen Krieg nicht gewollt. Wir sind ein friedliches Volk und möchten, wie alle europäischen Länder unser Leben leben und nicht, dass unsere Identität vernichtet wird.