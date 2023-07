Mannheimer Capitol: Neue Chefin setzt auf Kontinuität

Im Mannheimer Veranstaltungszentrum Capitol beginnt eine neue Ära. Yvonne Geiger übernimmt die Geschäftsführung. Im SWR-Interview erzählt sie, was sie alles vorhat.

Ein Vierteljahrhundert wurde das Capitol von Thorsten Riehle geführt. Im Zuge seiner Kandidatur für das Amt des Mannheimer Oberbürgermeisters hat er den Posten aufgegeben. Seine Nachfolgerin ist Ivonne Geiger. Ein Interview.

SWR Aktuell: Frau Geiger, Sie waren bislang die Verwaltungsleiterin des Capitol und übernehmen jetzt den Job von Thorsten Riehle - wie fühlt sich dieser Wechsel für Sie an?

Yvonne Geiger: So ein großer Wechsel ist es für uns intern gar nicht. Also natürlich das Ausscheiden von Herrn Riehle schon, aber in den einzelnen Positionen ist der Wechsel gar nicht so gravierend, wie man es vielleicht von außen wahrnimmt. Ich bin seit 2016 Prokuristin im Capitol und war in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr eng in alle möglichen Themen involviert.

"Ich wusste schon sehr gut, was da auf mich zukam."

Aber Sie haben natürlich recht. Das ist schon für mich der nächste Schritt. Ich denke schon, dass wir das ganz gut hinbekommen. Das ist immer eine Teamleistung bei uns hier. Natürlich braucht es immer einen oder eine, die die Geschäfte führt nach außen, aber letztendlich sind wir in den einzelnen Abteilungen so gut aufgestellt und so gut miteinander vernetzt über viele Jahre, dass das nicht ganz so neu für uns ist.

SWR Aktuell: Jetzt wollte Thorsten Riehle ja Oberbürgermeister der Stadt Mannheim werden. Gewonnen hat Christian Specht. Mit Riehle, vermute ich, hätte man ja einen sehr großen Fürsprecher der Kultur gehabt. Wie schätzen Sie das jetzt mit dem OB Specht ein? Muss die Kultur aus ihrer Sicht den Rotstift fürchten?

Yvonne Geiger: Das denke ich nicht. Es war ja auch in der Vergangenheit so: Wir sind ein nicht-gefördertes Haus und eine reine Wirtschaftsunternehmung, und haben natürlich auch immer geschaut, dass wir mit den Netzwerken und Sponsoren, die uns hier zur Verfügung stehen, arbeiten. Ich denke aus politischer Sicht wäre es mit Thorsten Riehle mit Sicherheit ein bisschen anders geworden, weil der Fokus ein anderer gewesen wäre. Ich bin aber auch der Meinung, dass das keine Einzel-Entscheidungen des Herrn Specht sind, sondern natürlich über viele Gremien gehen muss wie den Gemeinderat. Und da bin ich mir sicher, dass es auch nach wie vor den einen oder anderen Fürsprecher für die Kultur gibt.

SWR Aktuell: Jetzt hat das Capitol ja neben den Engagements von großen Stars auch immer auf Eigenproduktionen gesetzt. Also zum Beispiel die Geschichte vom Blumepeter oder zurzeit das BUGA-Musical über Joy Fleming. Gibt es schon ähnliche Projekte, auf die Sie jetzt setzen wollen?

Fokus auf Eigenproduktionen des Mannheimer Capitol bleibt

Yvonne Geiger: Wir waren gerade in einem kleinen Team bei einer Klausurtagung und haben uns zwei Tage zusammengesetzt, die Tür hinter uns abgeschlossen, und haben genau diese Themen in den Fokus genommen.

"Die Eigenproduktionen im Capitol, das ist mit Sicherheit unser Alleinstellungsmerkmal."

Das ist der Bauchnabel hier für unser Haus. Und das wird auch weitergeführt. Es gibt da ganz konkrete Pläne und Vorstellungen für die nächsten Jahre bis zu unserem hundertsten Geburtstag. Da können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen auf wirklich Tolles und Großes freuen.

SWR Aktuell: Das heißt, Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Kulturhaus in die Zukunft zu führen. Was werden dabei die Herausforderungen sein?

Yvonne Geiger: Die Herausforderung ist mit Sicherheit die, dass die Menschen uns wahrnehmen als Veranstaltungshaus, als Kulturschaffende. Und dass man das so ein bisschen von der Person Thorsten Riehle losgelöst sieht. Die Kunst und Kultur sollten da ganz klar weiterhin im Fokus stehen.

Das Rad nicht neu erfinden

SWR Aktuell: Welche Veranstaltung oder welche Art von Veranstaltungen muss man sich überlegen, damit man auch in Zukunft noch Publikum anzieht?

Yvonne Geiger: Grundsätzlich müssen wir das Rad nicht neu erfinden an der Stelle. Bei den Veranstaltungsformaten, die wir haben - von Kleinkunst, Bühne, Rockkonzerte, Newcomer - sind wir gut aufgestellt und auch auch weit über die Grenzen bekannt. Hier nun eine Bühne und eine Plattform zu bieten, hat sich bewährt. Und wir sehen da keinen Grund, des künftig anders handhaben zu wollen.

SWR Aktuell: Das heißt, das Capitol macht weiter wie bisher und setzt auf Kontinuität?

Yvonne Geiger: Absolut, ganz genau.