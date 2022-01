SPD-Abgeordnete Cademartori: "Nicht jede Debatte zu einer ideologischen erklären"

Die Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordnte Isabel Cademartori beschäftigt sich im Verkehrsausschuss mit Klima- und Umweltschutz im Verkehr. Im SWR-Interview skizziert sie die ambitionierten Ziele - die die gesamte Regierung prägen werden.

Konkret wird sich Isabel Cademartori mit den Themen E-Mobilität, Tank- und Ladeinfrastruktur, der nationalen Kraftstoffstrategie, Emissionen, Euro-Normen sowie Lärmschutz auseinandersetzen müssen.

Ausschussarbeit geprägt von großen politischen Linien

Das sind gleichzeitig die großen Fragen der Umweltpolitik, die nicht nur die Ausschussarbeit prägen werden, sondern die Politik der kommenden Jahre. Letztendlich wird an diesen Punkten auch die Koalition aus SPD, Grünen und der FDP gemessen werden.

Im Interview mit SWR-Moderator Patrick Figaj betont die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori vor allem den Spagat zwischen einer modernen Mobilitätspolitik und den Kosten für jeden Einzelnen:

Ambitionierte Ziele in der E-Mobilität

SWR Aktuell: Wie dick sind die Bretter, die Sie zu bohren haben werden?

Isabel Cademartori: Die sind ziemlich dick. Wir wollen 15 Millionen Elektro-Pkws bis zum Jahr 2030 in Deutschland haben. Wir sind momentan bei ungefähr einer halben Million, nur damit man sich so ein bisschen die Größenordnung, über die wir reden, vorstellen kann. Wir wollen auch eine Million Ladesäulen, die barrierefrei zugänglich sind, einrichten. Nach dem aktuellem Schnellladegesetz, das den Ausbau beschleunigen soll, ist das Ziel, bis 2023 1.000 Ladepunkte zu schaffen. Wir wollen aber eine Million bis 2030. Insofern gibt es da schon einiges zu tun.

SWR Aktuell: 15 Millionen E-Autos bis in acht Jahren, die da auf die Straße gebracht werden sollen - da fragen sich viele: Läuft der Verbrennungsmotor aus? Ist ein Elektroauto wirklich eine Alternative? Brauche ich überhaupt noch ein Auto? Jetzt soll das alles ziemlich rasch gehen. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch?

Isabel Cademartori: Ich denke, es ist auf jeden Fall realistisch. Uns treibt auch Europa, muss man dazu sagen. Also wir haben in Europa vereinbart, dass bis 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag auch ein Bekenntnis zu diesem Ziel abgelegt. Ich denke, die Menschen wissen, dass es viel im Wandel ist und dass sich etwas ändern muss und wird. Jetzt ist es auch an der Politik, die entsprechenden Angebote zu schaffen, damit sie umsteigen können.

Mobilität stärken - trotz Veränderung

SWR Aktuell: Der Bereich, in dem Sie jetzt aktiv sind, ist ja sehr von Klimafragen und von wirtschaftlichen Aspekten geprägt. Wie wollen Sie da die Haltung der SPD platzieren?

Isabel Cademartori: Das ist eine interessante Frage, weil es in diesen Debatten oft auch sehr ideologisch zugeht und es auch davon extrem teilweise geprägt ist. Ich glaube, dass ein bisschen Nüchternheit und Blick auf die Fakten gut tun. Gleichzeitig ist für mich die Haltung der SPD erstens, dass die Bezahlbarkeit gewährleistet sein muss, und dass der Zugang zur Mobilität nicht nur über den Preis geregelt werden kann. Also mein Ziel ist es nicht, dass in zehn Jahren weniger Menschen mobiler sind, als sie das jetzt sind. Um das auch mal ganz klar zu sagen, weil es gibt ja auch Denkschulen, die in die Richtung gehen: "Naja, man muss insgesamt weniger mobil sein." Wenn das eine persönliche Entscheidung ist, habe ich damit kein Problem.

"Es kann nicht das Ziel der Politik sein, zumindest nicht einer SPD- geführten Mobilitätspolitik."

Ideologische Debatten vermeiden

SWR Aktuell: Sie haben gesagt: Teilweise werden Debatten sehr scharf geführt. Dann heißt es beispielsweise von Seiten der FDP: "Den Verbrennungsmotor brauchen Sie sich gar nicht erst anzuschauen, der läuft sowieso aus." Wie nehmen Sie so etwas wahr?

Isabel Cademartori: Das ist tatsächlich sehr emotional. Ich glaube, viele Menschen verknüpfen auch ihre Identität, ihre Lebensentscheidung ein Stück weit mit der Frage, zu welcher Mobilitätsform sie sich entschieden haben. Wenn man irgendwie eine Art von Mobilität kritisiert oder sagt, da muss man sich umstellen, berührt das oftmals dann ganz im Kern eben meine Lebensplanung und meine Lebensentscheidungen, weshalb die Leute da ein bisschen angefasst reagieren.

"Ich glaube, dass unser Verkehrsminister Wissing von der FDP bisher eigentlich einen sehr vernünftigen und pragmatischen Kurs vorgelegt hat. Da muss man auch nicht jede Debatte zu einer grundsätzlich ideologischen erklären."

Entscheidungsprozesse beschleunigen

SWR Aktuell: Was können Sie ganz konkret aus dieser Ausschussarbeit heraus an diesen ganz großen Themen bewegen, die auf der Agenda stehen?

Isabel Cademartori: Natürlich geht es in der Politik auch immer darum, gerade im Parlament Geld zu verteilen, sage ich mal ganz plump. Einen Haushalt aufzustellen und Investitionsmittel in die eine oder andere Richtung zu kanalisieren und so Impulse zu setzen, damit Entwicklungen vielleicht in eine Richtung ein bisschen schneller vorangehen.

Man setzt Anreize für Investoren zum Beispiel oder für Privathaushalte. Was wir aber auch unbedingt machen werden, ist das Thema Planungsbeschleunigung. Da ist eine Frustration, die wir, glaube ich, alle haben. Ich komme aus der Kommunalpolitik. Insofern bin ich immer so am anderen Ende auch dieser Prozesse, kenne sie also sozusagen, wenn sie dann unten bei den Kommunen ankommt, was das dann immer bedeutet. Ich glaube aber auch, dieser Blick als Kommunalpolitikerin und jetzt Bundespolitik hilft mir vielleicht auch ein bisschen einzuschätzen, was Programme und große Überschriften, die wir auf Bundesebene diskutieren, dann konkret vor Ort bedeuten.