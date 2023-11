Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg startet

Kino in seiner reinsten Form: Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) steht traditionell der Filmnachwuchs aus der ganzen Welt im Fokus.

Es gibt Filme, die wirken erst dann, wenn man sie in einem dunklen Kinosaal sieht. Auf großen Leinwänden, in tiefen Sesseln. Alleine das zieht aber keine Massen mehr in die Kinos. Netflix und andere Streamingdienste machen es zu einfach, sich den Filmgenuss nach Hause zu holen. Doch beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg geht es um das ganze Kino-Paket: Um die Gemeinschaft, die Gespräche. Im Grunde genommen um das, was der Eröffnungsfilm des diesjährigen Festivals zeigt: Den Austausch, wo vorher keiner mehr war.

The Day of the Fight - Ein Boxer auf Sinnsuche

Der US-Regisseur Jack Huston zeichnet in seinem Debüt "The Day of the Fight" in schwarz-weißen Szenen den Weg eines in die Jahre gekommenen Boxers nach. Ein Mann, der mal ein Großer war. Der aber das, was ihm wichtig war, im Stich gelassen hatte. Man könnte schnell die Parallele zur Kino-Liebe ziehen. Die irgendwie auch verloren gegangen ist und hart zurück erkämpft werden muss. In Mannheim und Heidelberg soll das in den nächsten zehn Tagen mit einem breiten Programm gelingen. Auch abseits der Kinosäle.

Einst war Mikey (Michael Pitt, links) für kurze Zeit ein gefeierter Boxer. Was nur er weiß: Bei seinem Comeback steht sein Leben auf dem Spiel. Im Laufe des Tages unternimmt er deshalb eine Reise zu allen für ihn wichtigen Menschen. Day of the Fight - Inc.Godfellas

Traditionsreiches Filmfestival in der Region Mannheim-Heidelberg

Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ist eines der traditionsreichsten Filmfestivals in Deutschland. Gegründet wurde es 1952. Älter ist nur die Berlinale. In erster Linie geht es zwischen dem 16. und 26. November darum, Filmschaffenden aus der ganzen Welt eine Plattform zu bieten. Nicht nur der Eröffnungsfilm passt in diese Kategorie - auch viele andere Filme aus dem Programm. Zum Beispiel "All of us are Strangers". Der Film ist das sogenannte "Center Piece" - das Aushängeschild des Programms. Eine "erotisch-emotional aufgeladene Geistergeschichte" mit Andrew Scott und Paul Mescal in den Hauptrollen. Ein Film, der als Anwärter auf die wichtigsten internationalen Preise gehandelt wird.

Preise, Retrospektiven und Ehrenauszeichnungen

Von den 72 Filmen im Programm laufen 16 im Wettbewerb um den "International Newcomer Award", also den besten Nachwuchsfilm. Der ist mit 30.000 Euro dotiert. Daneben gibt es noch andere Preise - darunter den Publikumspreis - und zwei Ehrenauszeichnungen: die eine für die Kamerafrau Agnès Godard und die andere für den Regisseur Nicolas Winding Refn. Zu sehen sind übrigens nicht nur neue Filme, sondern auch einige Klassiker. Viele von ihnen in der Retrospektive - also einer Rückschau - mit Filmen zum Thema "Method Acting". Das ist eine Art des Schauspiels, bei der die Darstellerinnen und Darsteller besonders intensiv mit ihrer Rolle verschmelzen. In dieser Reihe läuft beispielsweise "Die Faust im Nacken" mit Marlon Brando oder "Misfits" mit Marilyn Monroe.

Breites Rahmenprogramm

Auch Abseits der Leinwand gibt es ganz unterschiedliche Veranstaltungen: Workshops zu Filmen oder auch das Festival Frenzy mit dem deutschen Star-Schauspieler Lars Eidinger als DJ. Eidinger war in der Vergangenheit bereits für die musikalische Gestaltung mehrerer Theaterproduktionen des deutschen Regisseurs Thomas Ostermeier verantwortlich.

Nicht zuletzt rundet ein Kinderprogramm das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ab. Am 23. November werden die Preisträger und die ausgezeichneten Filme bekannt gegeben. Das Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg endet am 26. November.

Welcher Film wann genau und wo läuft, ist hier nachzulesen.