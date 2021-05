Am 17. Mai 1990 entschied die WHO: Homosexualität ist nicht länger eine psychische Krankheit. Ein Mann aus Mannheim musste damals noch eine Umerziehungs-Therapie machen.

Die Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte damit beschlossen, was schon längst überfällig war. Kurz gesagt bedeutete diese Entscheidung: Schwul oder lesbisch sein heißt nicht krank sein. Dennoch müssen Homosexuelle immer wieder Anfeindungen erleben - auch heute noch.

Klaus Schirdewahn musste damals eine "Therapie zur Heilung" machen

Der 73-Jährige ist schwul - bis Klaus Schirdewahn aus Mannheim das mal sagen konnte, war es ein langer und schwerer Weg. Seit mehr als 40 Jahren ist er in einer Beziehung mit einen Mann. Aber bis er sich geoutet hat, das hat ewig gedauert. Denn auch er hat und hatte immer wieder mit Beschimpfungen zu kämpfen. Von der Festnahme in seiner Jugend wegen Unzucht mit einem Mann, bis hin zur Therapie, hat er damals alles erlebt. Seine Unzucht landete 1965 vor dem Amtsgericht Ludwigshafen. Als Strafe bekam er eine "Therapie zur Heilung", erinnert er sich. Eine physiologische Behandlung zur Umerziehung.

"Und da bin ich als geheilt entlassen worden, weil ich mich dann verlobt und verheiratet hatte. Ich hatte es selber geglaubt, nach zwei Jahren, dass das jeder junge Mann mitmacht, dass das vorbei ist. Aber nach sechs Wochen war ich wieder mit dem ersten Mann im Bett."

Tatvorwurf: Unzucht mit einem Mann

Wenn Klaus Schirdewahn sich erinnert, dann weiß er nicht, was er damals als schlimmer empfunden hatte: Die Umerziehungs-Therapie oder die Gewalterfahrung, die er bei der Festnahme vorher erleben musste. Im Dezember 1964 wurde er auf der Toilette eines ehemaligen Kaufhauses festgenommen. Der Tatvorwurf: Unzucht mit einem Mann.

"Da hat man das Gefühl, jetzt ist man ein Schwerverbrecher. Die ganze Zeit hat man gewusst: Das ist verboten. Aber was das direkt bedeutet, hat man eigentlich weggeschoben."

"gay and grey" - eine Gruppe für schwule und bisexuelle Senioren

Mittlerweile will der 73-Jährige sich nicht mehr verstecken. Im Gegenteil, er geht an die Öffentlichkeit. "gay and grey" - also "schwul und grauhaarig", so heißt eine Gruppe von schwulen und bisexuellen Senioren, die der gebürtige Ludwigshafener seit mehreren Jahren leitet. Bis zur Corona-Zwangspause hat sich die Gruppe alle vier Wochen in einer Kneipe in Ludwigshafen getroffen.