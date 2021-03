Alle 22 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an Tuberkulose, obwohl es Behandlungsmöglichkeiten gibt - dazu noch günstige. Der Welt-Tuberkulose-Tag soll genau daran erinnern.

Tuberkulose, eine Krankheit von vielen, die aufgrund der Corona-Pandemie fast völlig in den Hintergrund rückt. Und das, obwohl sie eigentlich hochaktuell ist. Der Welt-Tuberkulose-Tag am 24. März soll darauf aufmerksam machen.

Tuberkulose gibt es fast seit Beginn der Menschheit

Tuberkulose gibt es schon ziemlich lange. Das Heidelberger Tuberkulose-Museum zeigt die Geschichte der Krankheit und offenbart an alten Menschenknochen: Tuberkulose ist schon über 6.000 Jahre alt und somit fast so alt wie die Menschheit, sagt Dr. Oswinde Bock-Hensley, erste Vorsitzende des Museumsvereins.

Fast 100 Jahre lang war Tuberkulose eine der schlimmsten Volkskrankheiten

Lange wusste niemand, was Tuberkulose auslöst. Bis Robert Koch am 24. März vor 139 Jahren seine Forschungsergebnisse vorstellte. Er hatte entdeckt, dass die Krankheit durch ein Bakterium ausgelöst wird. Die Entwicklung eines Antibiotikums dauerte aber nochmal fast 70 Jahre lang.

"Die Tuberkulose war besonders von 1850 bis 1950 eine massivste Volkserkrankung, eine Pandemie. Durch die Industrialisierung sind die Menschen in Städte gegangen und waren sehr dicht aneinander. Die Todesrate war sehr hoch. Die Inzidenzen werden so hoch gewesen sein wie jetzt bei Covid - mindestens." Dr. Oswinde Bock-Hensley, erste Vorsitzende Museumsverein Heidelberg

Viele Menschen sterben weltweit an Tuberkulose

In Deutschland spiele die Krankheit inzwischen kaum noch eine Rolle, so Dr. Oswinde Bock-Hensley vom Heidelberger Tuberkulose-Museum. In anderen Ländern schon. Eigentlich müsste niemand mehr an der Krankheit sterben, sagt sie:

"In der dritten Welt ist es ein massives Problem. Eins bis einskommafünf Millionen sterben pro Jahr an dieser Erkrankung, weil sie keine effektive Therapie haben. Das ist eigentlich eine sehr billige Behandlung, die jedem zur Verfügung stehen sollte. In Afrika, sag ich mal, 50 Dollar pro gesamter Behandlung." Dr. Oswinde Bock-Hensley, erste Vorsitzende Museumsverein Heidelberg

Eine medikamentöse Therapie sollte weltweit zur Verfügung stehen, findet sie. Der internationale Tuberkulose-Tag soll genau daran erinnern.