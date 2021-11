Intensivtransport-Bus für Covid-19-Patienten in Mannheim

Wegen der zunehmend kritischen Situation auf den Corona-Intensivstationen, ist einer von zwei Intensivtransport-Bussen vom baden-württembergischen Innenministerium in Mannheim stationiert worden. Mit ihm sollen Erkrankte sogar europaweit verlegt werden können.

Noch steht der Bus für die schwer an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten in Mannheim-Käfertal und wird vorbereitet - für einen Einsatz, dessen Ende noch nicht absehbar ist. So schnell wie möglich sollen damit Intensiv-Patientinnen und -Patienten verlegt werden. Um neue Kapazitäten auf den Intensivstationen schaffen zu können.

Das sagt Kai Mutschler, stellvertretender Rettungsdienstleiter bei den Johannitern Mannheim im Interview mit SWR Moderator Patrick Figaj. Man stoße derzeit im ganzen Land an Grenzen:

Intensivtransporte forcieren

Der Bus steht in Mannheim, weil es das Land so entschieden hat, sagt Mutschler. Das sei eine strategische Lösung. Der andere Bus stehe in Ulm. So könne man einen möglichst großen Raum schnell abdecken. Mit dem Bus werden Patientinnen und Patienten transportiert, die beispielsweise beatmet werden müssen - wie in einer Intensivstation, nur eben mobil. Dass die Busse jetzt in den Einsatz gehen, sei der Situation geschuldet.

"Das ist ein Großaufschlag an Transportfähigkeit. Mit einzelnen Fahrzeugen würden wir das so nicht hinbekommen."

Mehr Krankentransporte pro Fahrt

Mit einer Tour können jetzt vier Menschen transportiert und gleichzeitig behandelt werden, erklärt Kai Mutschler. So werden kurzfristig Intensivplätze an Hotspots frei. Also immer dort, wo die Lage es nötig macht. Von dort aus fahre man dann Gebiete und Kliniken an, die weniger betroffen und belastet seien. Das muss aber nicht unbedingt nebenan sein. Die Intensivtransport-Busse sollen deutschlandweit unterwegs sein. Sogar Transporte ins europäische Ausland sind angedacht.

Belastende Situation im Rettungsdienst

Wer im Rettungsdienst arbeite, sei derzeit stark belastet, sagt Kai Mutschler im SWR-Interview. Man sei nach den Einsätzen ständig mit Desinfektionsmaßnahmen beschäftigt. Das führe zu einer hohen Belastung. Die zusätzliche Arbeit mit dem Intensivtransport-Bus sei aber trotzdem zu stemmen, denn alle Beteiligten wüssten, dass dieses Fahrzeug gebraucht werde. Der Bus wird gemeinsam von den Johannitern, dem Arbeiter Samariter Bund, den Maltesern sowie dem Deutschen Roten Kreuz in Mannheim betreut.

"Wir werden in eine Situation kommen, mit der wir noch nie konfrontiert worden sind."

Wie lange der Bus in Mannheim und darüber hinaus im Einsatz sein wird, kann Kai Mutschler noch nicht abschätzen. Das ist für den Rettungsdienstleiter so wenig zu beurteilen, wie das Andauern der aktuellen Situation. Man hat es nicht mehr in der Hand, sagt er.