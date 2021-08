Die vierte Corona-Welle - manche haben die Hoffnung, dass sie nie kommt, für andere ist sie längst da. Wie bereiten wir uns vor? Und wie sieht es derzeit auf den Intensivstationen aus?

Bisher ist die Lage auf den Intensivstationen in der Region ruhig, erklärte der Oberarzt einer Corona-Intensivstation der Uniklinik Mannheim, Doktor Ishar-Singh Gil:

"Aus Sicht des Personals können wir glücklicherweise noch sagen, dass wir nicht an der Belastungsgrenze sind. Aber es ist schon frustrierend für uns als Mediziner, für das Pflegepersonal und alle, die in dieser Sparte arbeiten, zu sehen, dass es jetzt wieder losgeht."

Auch das Uniklinikum in Heidelberg erklärte auf SWR-Anfrage, dass die Auslastung bisher gering sei. In anderen Kliniken in der Region, wie den Neckar-Odenwald-Kliniken und der GRN-Klinik in Sinsheim, sind derzeit keine Corona-Fälle auf der Intensivstation (Stand 10.8.2021).

Man hoffe, dass die nächste Welle nicht so stark sei, wie die letzten, so der Mannheimer Oberarzt Gil. Es zeigt sich aber auch: Die Zahlen der Corona-Intensivpatienten steigen wieder. Derzeit sind sie noch auf einem niedrigen Niveau, aber die Sorge vor der vierten Welle ist da.

Corona-Intensivpatienten sind nicht geimpft

Für Gil zeigt sich: Die deutliche Mehrheit der Menschen, die in letzter Zeit wegen Corona auf der Intensivstation des Mannheimer Klinikums behandelt werden musste, war nicht geimpft.

"Ich würde sagen, 99 Prozent der Patienten sind ungeimpft. Das zeigt, dass die Impfung wirkt."

Natürlich werfe man niemandem vor, wenn er oder sie nicht geimpft ist. Für Gil ist es dennoch frustrierend, wenn die schwer kranken Menschen vermeidbar gewesen wären.

"Es gibt einige Patienten, wo man emotional mitfiebert, weil wir uns sicher sind, dass diese Patienten nicht bei uns liegen würden, wenn sie geimpft wären. Das stellt sich neu in dieser Phase ein, dass man weiß: Die Leute könnten sich schützen, wenn sie sich impfen lassen würden. Das tun sie nicht, und dann ist es meistens zu spät."

Vorbereitet auf die vierte Corona-Welle?

Hoffnung macht dem Mediziner jedoch, dass knapp 55 Prozent der Bevölkerung inzwischen geimpft sind - das verhindere in der Regel einen schweren Verlauf, bei dem Menschen beatmet werden müssen oder sogar an der Krankheit sterben. Außerdem habe man aus den vergangenen Wellen gelernt und sei besser vorbereitet, so Gil. Inzwischen wisse man besser mit der Krankheit umzugehen.