Sprachwissenschaftler in Mannheim haben den Einfluss von Songtexten auf die Alltagssprache untersucht. Zu den Facetten für zeitgenössische Sprache gehörten unbedingt Songtexte, sagte der Gießener Sprachwissenschaftler Roman Schneider am Dienstag bei der Online-Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim. Dabei seien die Texte im Vergleich nicht banaler als andere Textsorten. Zwar gehe es häufig um Liebe und Partnerschaft, aber auch politisch relevante Themen würden wichtiger. Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftler erstmals eine Datenbasis mit Songtexten der vergangenen 50 Jahre erstellt und systematisch untersucht. Dabei hätten Themen wie Umwelt und Naturschutz sowie Gewalt und Krieg seit den 1970er Jahren zugenommen, sagte Schneider. Besonders häufig seien Begriffe zu Gewalt und Krieg 2003 während des Irakkriegs von Liedermachern verwendet worden. Die IDS-Jahrestagung zum Thema "Sprache in Politik und Gesellschaft" mit mehr als 200 Wissenschaftlern dauert noch bis Donnerstag.