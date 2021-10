Nationaltheater Mannheim zeigt neues Stück Islands

per Mail teilen

Stephan Thoss und seine 19-köpfige Tanztheatertruppe sind seit sechs Monaten nicht mehr auf der Bühne des Mannheimer Nationaltheaters aufgetreten. Wie soll das jetzt in der neuen Spielzeit 2020/2021 weitergehen?

Alle Stücke sind nicht mehr unter Corona-Bedingungen aufzuführen. Was nun? Mono-Ballett? Solo-Tanz? Pas-de-Deux mit sechs Meter Abstand? Aber Stephan Thoss und seine Frau haben sich nicht unterkriegen lassen, schließlich gibt es in ihrem Ensemble sechs Pärchen, zwei mit Männern, eines gemischt.

Islands: Uraufführung im Nationaltheater

„Islands“ heißt das Stück, und es erlebt am 23. Oktober 2020 seine Uraufführung in Mannheim. Laut Ankündigung wohl die erste Tanztheater-Inszenierung im Land, in der nicht nur auseinander, sondern manchmal auch zusammen getanzt wird…