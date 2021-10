per Mail teilen

"innomake!" - das sind 27 Veranstaltungen an zwölf Orten in Mannheim und alle zum Thema "Nachhaltige Innovation". Zwei Wochen lang, noch bis zum 29. Oktober, dauert das Festival.

Wie sieht der Alltag und die Arbeitswelt im urbanen Raum der Zukunft aus? Das ist eine der zentralen Fragen beim zweiwöchigen Festival "innomake!" in Mannheim. Unternehmen, Start-Ups und Mannheims Stadtgesellschaft versuchen sie zu beantworten und zeigen ihre Entwürfe für einen "urbanen Raum der Zukunft".

Mobilität und Arbeiten in der Zukunft

In 27 Präsenz- und Hybrid-Veranstaltungen tauschen sich Unternehmen, Start-Ups und Kulturschaffende aus. Dabei stehen vor allem die Themen "Agile Arbeitswelten" und "Nachhaltige Mobilität" im Fokus, sagte Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Mannheim.

"Die Pandemie hat uns gezeigt, dass sich unsere Arbeitswelt extrem dynamisiert und verändert hat. Gleichzeitig verändert sich auch unsere Stadt."

Der Fokus von Mannheim sei nicht mehr, so wie früher, das Stadtzentrum als Einkaufszentrum, so Strahonja - das löse sich inzwischen auf. Dadurch verändert sich natürlich auch die Mobilität, denn diese beiden Themen sind eng miteinander verbunden. Daher sei es jetzt an der Zeit für nachhaltige und innovative Konzepte, und genau die sollen während des Innovationsfestivals entwickelt werden, sagte Karmen Strahonja.

Betrifft alle Lebensbereiche

"Städte sind Lebensraum und Laboratorien."

Beim "innomake!"-Abschluss-Symposium am 27. Oktober im Planetarium diskutiert Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz mit über die Themen der Zukunft. Sebastian Weindel

Laut Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz betreffen die Aufgaben der Zukunft alle Lebensbereiche des urbanen Zusammenseins. Bei "innomake!" geht es darum, Ideen aufzunehmen sowie Veränderungen oder neue Mobilitätskonzepte zu gestalten, so Kurz weiter.

Die Tickets für das Innovationsfestival in Mannheim sind kostenlos - eine Online-Anmeldung ist erforderlich.