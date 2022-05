Innovationspreis für HeidelbergCement

per Mail teilen

HeidelbergCement ist einer der Gewinner des erstmals verliehenen Deutschen Innovationspreises für Klima und Umwelt. Der mit 175.000 Euro dotierte Preis wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gestiftet. HeidelbergCement wurde ausgezeichnet in der Kategorie "Prozessinnovationen für den Klimaschutz". Das Unternehmen hat demnach ein effizientes Verfahren entwickelt, um Beton zu recyceln und so CO2 einzusparen. Mit dem Verfahren ließen sich allein in Deutschland zehn Millionen Tonnen des klimaschädlichen Gases einsparen, hieß es. Um das Preisgeld haben sich 150 Unternehmen mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen aus ganz Deutschland beworben.