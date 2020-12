Einst war es ein idyllisches Jagdschloss der Herzöge von Württemberg, später ein Heim für Menschen mit Behinderung - bis die Nazis das Schloss Grafeneck bei Gomadingen im Landkreis Reutlingen in eine Mordanstalt verwandelten. Eine Reutlinger Theatergruppe will jetzt an diese dunkle Seite von Schloss Grafeneck erinnern. Und zwar mit einem Projekt, bei dem behinderte und nicht behinderte Schauspieler gemeinsam auf die Straße gehen. Am Donnerstag war in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) auf dem Marktplatz Uraufführung.