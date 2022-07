Inklusives Kulturfestival "Fair All"

per Mail teilen

Am Samstag findet in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zum ersten Mal das "Inklusive Kulturfestival Fair All“ für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Wegen der Pandemie musste es um zwei Jahre verschoben werden. Es soll ein Festival ohne Grenzen und Schranken werden, bei dem sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte auf der Bühne stehen oder im Publikum sind. Im Weinheimer Schloßpark gibt es bis in die Nacht Musik, Sport und Spiel-Möglichkeiten und Kulinarisches. Ein Programm, bei dem gerade auch die Kinder nicht zu kurz kommen, versprechen die Stadt und das Pilgerhaus Weinheim. Schon vor zwei Jahren hatten sie das große Event zum 170-jährigen Bestehen des Pilgerhauses geplant. Jetzt freuen sich aber vor allem die Bands und die Künstler mit Handicap über die Möglichkeit, einmal auf einer großen Bühne zu stehen.