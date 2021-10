per Mail teilen

Bei einem Unfall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 11-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei war er am Dienstagnachmittag aus einem Hoftor heraus auf die Straße gerannt. Dort streifte ihn dann ein Transporter. Er kam mit dem Verdacht auf schwere Kopf- und Beinverletzungen in eine Klinik.