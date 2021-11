Neuer Ingrid-Noll-Weg in Weinheim

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) kommen Krimifans ab Mittwoch voll auf ihre Kosten: An 13 Stationen lässt sich auf dem Ingrid-Noll-Weg die Stadt virtuell erkunden.

Dass Weinheim viel zu bieten hat, wissen viele Kurpfälzer. Jetzt wird die Stadt um eine kleine Attraktion reicher: Deutschlands wohl bekannteste Krimiautorin und Wahl-Weinheimerin Ingrid Noll schildert an den Stationen des Weges, der ihren Name trägt, Ereignisse aus ihrem Leben. Sie gibt Anekdoten zum Besten. Und: Sie liest Auszüge aus ihren Werken.

Die Buchautorin Ingrid Noll in Weinheim. SWR SWR

Weinheim akustisch erleben

Der Weg lässt sich mit Hilfe von QR-Codes erkunden. Zum Beispiel mit dem Smartphone. Man macht Station an einem Heilkräutergarten aus einem Roman, in dem die Hauptfigur giftige Pflanzen sammelt. An einem uralten Ginkgo-Baum erinnert sie an ihre Kindheit in China. An anderer Stelle präsentiert sie den historischen Marktplatz, das kurfürstliche Schloss und den Blick auf die zwei Burgen der Stadt - Windeck und Wachenburg.

Der Weg als touristisches Ziel

Durch den neuen Weg möchte Weinheim mehr Übernachtungstouristen ansprechen. Zur Einweihung des Wegs heute kommt auch der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Andreas Stenger. Denn: Ingrid Noll wegen ihrer Kriminal-Expertise ist unter anderem Ehrenhauptkommissarin. Noll hat erst im Alter von 55 Jahren mit dem Schreiben angefangen. Inzwischen sind etwa 20 Werke von ihr erschienen.