Krimiautorin Ingrid Noll wird Ehrenbürgerin von Weinheim. Die Verleihung soll im Herbst beim Literaturfestival stattfinden. Sie lebt seit fast 60 Jahren in Weinheim.

Ingrid Noll bekommt im Herbst die Ehrenbürgerwürde in ihrer Heimatstadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) verliehen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) hat der 87-jährigen Krimiautorin die Nachricht selbst überbracht. Die Auszeichnung soll beim ersten Weinheimer Literaturfestival vergeben werden, dessen Schirmherrin Noll ist.

"Ich fühle mich sehr geehrt."

Ehrenamtliches Engagement für Weinheim

Ingrid Noll wäre die 21. Ehrenbürgerin der Stadt Weinheim. Es ist die höchste Auszeichnung, die von der Stadt vergeben werden kann. Noll lebt seit fast 60 Jahren und bezeichnet sich gerne als "Lady von Crimeheim aus Weinheim". Diesen selbst erfundenen Titel hat ins Goldene Buch der Stadt eingetragen, als ihr vor vier Jahren von der Volkshochschule die Auszeichnung "Botschafter für Weinheim" verliehen worden war.

In ihrer Heimatstadt ist die Autorin auch regelmäßig ehrenamtlich bei Lesungen und Projekten- unter anderem an Schulen - zu Gast. Außerdem gibt es einen "Ingrid-Noll-Pfad", auf dem sie digital die Sehenswürdigkeiten der Stadt mit eigenen Worten und Anekdoten erklärt.

Bücher Nolls in 20 Sprachen übersetzt

Noll gilt als Grand Dame der Krimiliteratur. Ihre Bücher wie "Die Häupter meiner Lieben" und "Hab und Gier" wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Viele Szenen in Nolls Büchern nehmen auf die Stadt Weinheim Bezug, auch in ihrem aktuellen Werk "Tea Time".