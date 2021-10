Kampf gegen Niedrigwasser im Kriegbach

Die Politik will das Niedrigwasser-Problem im Kriegbach bei Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) lösen. Mitte August hatte eine lokale Initiative hunderte von Fischen aus dem trockenen Flussbett gerettet und in wasserreiche Abschnitte versetzt. Eigentlich soll der Kriegbach den von Ubstadt-Weiher kommenden Kraichbach vom Hochwasser entlasten, aber auch der ist in diesem Jahr viel zu trocken. Mittlerweile hat ein Ingenieurbüro ein Konzept gegen das Niedrigwasser erarbeitet, das jetzt getestet wird. Dabei wird im Kraichbach ein Rückstau erzeugt, der den Wasserzufluss im Kriegbach erhöhen soll. Am Nachmittag informiert die Verwaltun Vertreter der betroffenen Kommunen, Umweltschützer und Angelvereine über den aktuellen Stand.