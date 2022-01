Neue Störfall-Broschüre für Mannheim und Ludwigshafen

Die Städte Mannheim und Ludwigshafen haben ihre gemeinsame Störfall-Broschüre überarbeitet. In den kommenden Tagen soll sie an rund 270.000 Haushalte in beiden Städten verteilt werden. Darin erfahren die Bürger, wie sie auf Warnungen mit Sirenen im Stadtgebiet reagieren sollen und wo man Handlungsanweisungen findet - zum Beispiel in den Warn-Apps NINA und KATWARN, sowie im Internet. Die Broschüre wurde in Zusammenarbeit mit den ansässigen Firmen erarbeitet. Aufgrund der räumlichen Nähe zwischen den beiden Städten sei es wichtig, gemeinsam über das richtige Verhalten im Katastrophenfall aufzuklären, so Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht.