Mehrsprachige Informationskampagne soll gezielt Bevölkerungsgruppen ansprechen

Der Neckar-Odenwald-Kreis will die Corona-Impfquote mit mehrsprachigen Flyern und der gezielten Ansprache einzelner Bevölkerungsgruppen erhöhen. Aktuell liegt sie deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind aktuell 66,6 Prozent der Bürger mindestens einmal geimpft - im Landesdurchschnitt sind es 70,1 Prozent und im Bundesdurchschnitt 73,3 Prozent. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt also deutlich dahinter. Während die Auffrischungsimpfungen gut nachgefragt seien, gehe es bei den Erstimpfungen langsamer voran, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Informationskampagne in mehreren Sprachen

Jetzt soll noch einmal verstärkt fürs Impfen geworben werden. Und zwar mit Informationen in verschiedenen Sprachen für verschiedene Bevölkerungsgruppen in Gemeinschaftsunterkünften und in Pflegeeinrichtungen.

Booster-Impfangebot bereits drei Monate nach der letzten Impfung

An den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim werden Auffrischungsimpfungen für Personen ab 18 Jahren bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht. Diese neue Regelung mit kürzerem Abstand zur zweiten Impfung beruht auf der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Infektionen mit dem Omikron-Virus nehmen zu

Zwar sinken die Fallzahlen - am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 407,5 im Neckar-Odenwald-Kreis. Doch zugleich bereitet die Virusvariante Omikron große Sorgen. Mehrere Neuinfektionen mit Omikron in Schulen und Kitas wurden an das Gesundheitsamt gemeldet. Zuvor waren insgesamt nur vier Fälle mit der Mutation bekannt geworden.