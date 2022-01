SV Sandhausen informiert über möglichen Stadionneubau

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) lädt am Donnerstagabend zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Stadionneubau ein. Die geplante Geländeerweiterung ist umstritten. Der Verein informiert über seine Erweiterungspläne und einen möglichen Stadionneubau. Dabei sollen der Öffentlichkeit mehrere Varianten präsentiert werden. Eine Bürgerinitiative wehrt sich seit längerer Zeit gegen ein neues Stadion und die damit verbundene Abholzung von Waldgebiet - unter anderem mit einer Petition an den Landtag in Baden-Württemberg. Beim Infoabend wird auch Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes (CDU) dabei sein. Eingeladen sind laut SVS auch die Nachbarvereine und die Mitglieder des Gemeinderats. Dieser soll am Ende über einen Neubau entscheiden - wann genau, ist aber noch unklar. Interessierte können die Infoveranstaltung über einen Livestream verfolgen, der auf der Facebook-Seite und dem Youtube-Kanal des SV Sandhausen gestreamt wird.