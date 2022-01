AWO Rhein-Neckar für Erhöhung des Bürgergelds

Laut einer Studie des Bundes-Seniorenministeriums ist in Deutschland aktuell mehr als jeder fünfte Mensch über 80 Jahren von Armut betroffen. Um Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, kümmert sich in der Region unter anderem die spendenfinanzierte Alwine-Stiftung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar (Sitz in Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis). Viele Klienten litten derzeit vor allem unter den rasant steigenden Energie- und Heizkosten-Preisen, so Brigitte Bell von der Alwine-Stiftung. Sie sagte dem SWR, sie wünsche sich vor diesem Hintergrund eine Erhöhung des Bürgergelds.