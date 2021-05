Die Corona-Situation in Indien ist dramatisch. Das spürt auch die Karl-Kübel-Stiftung aus Bensheim (Kreis Bergstraße). Sie betreibt in Indien zahlreiche Hilfsprojekte.

Das Gesundheitssystem in Indien ist mittlerweile kollabiert, es fehlt an Sauerstoff und Medikamenten. Jeden Tag sterben dort derzeit mehr als 3.000 Menschen an bzw. mit einer Corona-Infektion, täglich werden neue Höchststände an Neuinfektionen gemeldet.

45 Hilfsprojekte der Karl-Kübel-Stiftung in Indien

Die Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim betreibt in Indien 45 Hilfsprojekte, vorwiegend in ländlichen Gegenden. Im SWR-Interview schildert Ralf Tepel, Vorstandsmitglied der Stiftung, welche Erfahrungen die Mitarbeiter der Hilfsprojekte derzeit in Indien machen, mit welchem Leid sie konfrontiert werden und wie sie versuchen zu helfen.