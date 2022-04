Saisonstart von "Sport im Park"

In Mannheim beginnt am Ostermontag wieder die Saison von "Sport im Park“. Nach Angaben der Stadt gibt es die kostenlosen Bewegungsangebote im Unteren Luisenpark bereits zum achten Mal. Von montags bis freitags kann jeder von 19 bis 20 Uhr mitmachen. Im Programm sind Zumba, Yoga, Kraft- und Ausdauertraining, Rücken-Fitness und QiGong. Neu in diesem Jahr ist laut Stadt die Erweiterung auf die Franklin Fields. Hier richtet sich "Sport im Park“ vor allem an Familien und Kinder. Zusätzlich zu den regelmäßigen Angeboten soll es auch einige Spezial-Aktionen geben. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue Sportarten kennenlernen.