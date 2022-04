Große Kontrolle in Mannheim am "Car-Friday"

Die Ermittlungsgruppe "Poser“ hat am Karfreitag bei einer Großkontrolle in Mannheim insgesamt 39 Fahrzeuge und 63 Personen kontrolliert. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Polizei kontrollierte auch diesen Sportwagen SWR

In Kreisen der Auto-Poser ist der christliche Feiertag Karfreitag schon seit langem in "Car-Friday" umgetauft worden, an dem sie die PS-Kraft ihrer Fahrzeuge zeigen wollen. Deshalb hat die Polizei in der Mannheimer Innenstadt an diesem Tag die große Kontrolle durchgeführt.

Viel Lärm und keine Führerscheine

19 Autos beanstandeten die Beamten. In 15 Fällen gab es Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegen die Fahrer. Unter anderem fielen sechs Personen auf, die mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen unnötig Lärm verursachten. Sieben Pkw entzog die Polizei die Betriebserlaubnis, weil sie nicht genehmigte Umbauten hatten. Außerdem hatten drei Fahrer keinen Führerschein.

Luxus-Sportwagen in der Polizei-Kontrolle SWR

Der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar sagte, die Kontrollen sollten zur Verkehrssicherheit in den Innenstädten beitragen. Aber auch dafür sorgen, dass besonders nachts kein unnötiger Lärm durch "Auto-Poser" gemacht werde.

Kontrollen sollen ausgedehnt werden

Die Kontrolle am Karfreitag sei ein deutliches Zeichen gegen Fahrer gewesen, die meinten, sich nicht an die Regeln halten zu müssen. Die Mannheimer Ermittlungsgruppe "Poser“ will ihre Kontrollen bis zum Herbst fortsetzen und auch auf Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ausdehnen.