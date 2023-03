In Heidelberg wird zum "Transgender Day“ Regenbogenflagge gehisst

per Mail teilen

An den Fahnenmasten auf dem Marktplatz und dem Kornmarkt rund um das Rathaus in der Heidelberger Altstadt wehen heute unterschiedliche Flaggen: Eine hellblau, rosa und weiß gestreifte steht für die Trans-Community - also für Menschen, deren Geschlecht nicht dem entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Daneben wird auch die klassische Regenbogenflagge gehisst - und eine Kombination aus beiden, die „Inter-Inklusive Pride-Flag“. Sie steht symbolisch auch für intersexuelle Menschen. Heidelberg ist seit 2020 Mitglied im Netzwerk der „Regenbogenstädte“, die sich der Akzeptanz für Menschen aller sexuellen Orientierungen und Identitäten verpflichten.