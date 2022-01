Mosbacher Impfzentrum öffnet am 22. Januar

Das Neckar-Odenwälder Kreisimpfzentrum ist startklar. Am 22. Januar sollen in dem ehemaligen Supermarkt im Mosbacher Obertorzentrum die ersten Patienten geimpft werden. Am Freitag hatte die Kreisverwaltung zur Besichtigung eingeladen.

Nach Angaben der Verantwortlichen ist alles komplett fertig. Sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht, sollen in der riesigen, ehemaligen Supermarkt-Immobilie täglich bis zu 750 Menschen geimpft werden. Dafür wurden sechs so genannte Impfstraßen eingerichtet. Der Betrieb soll sieben Tage pro Woche laufen. Zunächst nur zweimal wöchentlich geöffnet Im Moment reicht der Impfstoff laut Landratsamt allerdings nur für einen langsameren Start. Nach dem geplanten Beginn am 22. und 23. Januar soll das Impfzentrum zunächst immer mittwochs und samstags öffnen. Über 200 freiwillige Helfer Rund 100 Ärzte und mehr als 200 medizinische Fachangestellte haben sich gemeldet. Allerdings müssen die medizinischen Fachangestellten vor dem Impfbeginn noch offiziell durch das Land angestellt werden. Das ist nach Auskunft der Kreisverwaltung bislang noch nicht geschehen. Wartebereich im Mosbacher Kreisimpfzentrums SWR Terminbuchung ab 19. Januar Termine für das Kreisimpfzentrum können laut Landratsamt voraussichtlich ab dem 19. Januar gebucht werden – und zwar ausschließlich per Telefon unter 116 117 oder über das Internet. Vorher ist eine Buchung nicht möglich.