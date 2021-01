Das Impfzentrum auf dem Mannheimer Maimarktgelände hat am Montag seinen Betrieb aufgenommen. 397 Menschen haben dort ihre erste Impfdosis erhalten. Das teilte die Stadt dem SWR mit.

Voll ausgelastet sei das Impfzentrum in Mannheim derzeit noch nicht, da dafür die Zahl der der Stadt zugewiesenen Impfdosen noch nicht ausreiche, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Montag auf dem Maimarktgelände. Bislang habe die Stadt für das Impfzentrum rund 16.500 Impfdosen erhalten. Derzeit vergebe das Mannheimer Impfzentrum 420 Impftermine pro Tag, diese Termine seien größtenteils vergeben, so der Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU).

Sobald die Stadt mehr Impfdosen erhält, soll die Zahl der Impfungen im Impfzentrum hochgefahren werden, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz dem SWR.

Probleme beim Impfstart in Mannheim

Zum Impfstart am Montag gab zunächst einige Anlaufschwierigkeiten. Auf manche Dinge habe man allerdings keinen Einfluss gehabt, so die Leiterin des Mannheimer Impfzentrums, Nicole Tettweiler.

Mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs

Das Impfzentrum in der Maimarkthalle soll mindestens bis Ende April in Betrieb sein. Parallel zum Impfzentrum sind laut Stadt seit Weihnachten auch mobile Impfteams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Einsatz. Bislang haben die Teams demnach 1.800 Personen in den 26 Pflege-Einrichtungen geimpft.

Heidelberger Impfzentrum bereits in Betrieb

Auch in Heidelberg hatten die Impfungen nach Weihnachten begonnen. Dort sind ebenfalls mobile Teams unterwegs, aber auch das zentrale Impfzentrum im Patrick-Henry-Village ist laut Rhein-Neckar-Kreis seitdem in Betrieb.

Impfzentren in Mosbach, Sinsheim und Weinheim öffnen Mitte Januar

In den Kreis-Impfzentren in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis), Weinheim und Sinsheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) soll am 15. Januar mit den Impfungen begonnen werden.