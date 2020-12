Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Lothar Binding (SPD) ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Der Verdienstorden wurde ihm von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble überreicht. Binding wurde damit für sein politisches und ehrenamtliches Engagement geehrt. Er war Jahrzehnte lang in der DLRG-Jugendarbeit aktiv, engagierte sich unter anderem in der Arbeiterwohlfahrt und als Vorstand im Mieterverein. In die SPD trat er 1966 ein, damals war er 16. Elf Jahre lang, von 1989 bis 2000, war er Heidelberger Stadtrat und seit 1998 ist er Bundestags-Abgeordneter. Seit 2012 arbeitet er als finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Im September 2021 hört Binding im Bundestag auf.