Es wird weniger geimpft, darauf reagiert nun das Land: Auch in Rhein-Neckar schließen am Wochenende einige Impfzentren, oder werden zusammengelegt.

Ab Montag heißt das große Impfzentrum im Heidelberger Stadtteil Patrick-Henry-Village (PHV) dann Impfzentrum Rhein-Neckar. Das KIZ Weinheim und das KIZ Heidelberg-Pfaffengrund werden am Sonntag geschlossen. Das Impfzentrum Mannheim wird seit dem 1. August bereits im Einschichtbetrieb von 11.30 Uhr bis 19 Uhr betrieben und hat sonntags geschlossen. Die Impfzentren in Sinsheim und Mosbach bleiben bestehen.

Wer seine Erstimpfung bis zum Sonntag im KIZ Heidelberg oder KIZ Weinheim erhalten hat, kann die zweite Dosis im Impfzentrum Rhein-Neckar erhalten.

Weniger Menschen lassen sich impfen

Hintergrund für die Maßnahme ist die zunehmende Impfquote: In Baden-Württemberg sind mittlerweile 56 Prozent der Menschen vollständig geimpft, 60 Prozent haben eine erste Impfung erhalten, teilte das Gesundheitsamt Baden-Württemberg mit. Gleichzeitig lässt die Impfbereitschaft nach. An einem durchschnittlichen Tag im Kreis Impfzentrum Pfaffengrund kamen zuletzt aber nicht mehr als 100 Impfwillige.

"Man hat derzeit zwei Möglichkeiten: Entweder man kommt und lässt sich impfen, oder, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, dann wird man früher oder später an Corona erkranken."

Fokus auf mobile Impfteams

In Zukunft plant das Land Baden-Württemberg, mehr auf mobile Impfteams zu setzen. In ganzen Land sind derzeit 18 Teams unterwegs. Auch in Rhein-Neckar geht man auf die Menschen zu, die sich bisher nicht haben impfen lassen.

"Wir haben relativ viele mobile Impfteams gerade draußen im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs auf verschiedensten Events. Wir waren im Stadion in Sandhausen, in Hoffenheim, im Freibad in Brühl, in Ilvesheim."

Und auch in den noch bestehenden Impfzentren können weiterhin viele Impfdosen verabreicht werden. Allein im ZIZ Rhein-Neckar und dem Impfzentrum in Sinsheim können bis zu 2250 Impfungen am Tag verabreicht werden - und das in der Regel ohne Termin.