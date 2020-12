Wie soll in den geplanten Kreis-Impfzentren gearbeitet werden - und wo kommt das medizinische Personal her? Erste Antworten dazu sollte es am Montag vom Sozialministerium geben. Der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel (CDU) ist mit den Ergebnissen allerdings unzufrieden. Zwar gebe es inzwischen eine Vereinbarung zwischen Land und Landkreisen über die Zusammenarbeit bei den geplanten Impfzentren. Die sei aber äußerst einseitig zu Lasten der Landkreise ausgelegt, so Brötel. Die Kreise würde dabei im wichtigsten Punkt allein gelassen - sollen sie doch dafür sorgen, das nötige Personal bereitzustellen: Ärzte und medizinische Fachangestellte. Wo die im Neckar-Odenwald-Kreis in großer Zahl herkommen sollen, bleibe völlig ungeklärt. Wie die Vorgaben für das Kreis-Impfzentrum so umgesetzt werden sollen, sei ihm rätselhaft, so der Landrat.