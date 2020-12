Fast alle Impf-Standorte in der Region stehen jetzt fest. Nun werden in nächsten Schritt die Gebäude für die Impfzentren vorbereitet.

Impfzentren in der Rhein-Neckar-Region und dem Odenwald

In Heidelberg wird im Supermarkt des früheren Patrick-Henry-Village eines von neun zentralen baden-württembergischen Impfzentren betrieben. Zudem steht nun ein Standort für Weinheim fest: Das zentral gelegene Drei-Glocken-Center, früher eine Nudelfabrik.

"Zur Personalgestellung wird es notwendig sein, alle freien Kapazitäten zu sammeln", teilte das Ministerium mit. Gesucht werden neben Ärzten auch medizinisches Fachpersonal, Security-Mitarbeiter, Dolmetscher, Fahrer, Reinigungskräfte und Aushilfen für die Registrierung. An manchen Standorten soll auch die Bundeswehr eingesetzt werden.

Impfzentren in der Pfalz

In Rheinland-Pfalz soll es in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt einen Standort für die Impfungen sowie mobile Impfteams geben. In der Vorder- und Südpfalz stehen bereits sechs Standorte fest.

Für einen zweiten Standort in Neustadt an der Weinstraße wird noch nach einem geeigneten Ort gesucht. Landau in der Pfalz hat bislang (Stand 3. Dezember) keinen eigenen Standort für ein Impfzentrum bestimmt.

Aufbau der Pfälzer Impfzentren

In Bad Dürkheim wird die Salierhalle zum Impfzentrum umgebaut. Der Kreis klärt derzeit, welche Einrichtungsgegenstände wie Tische und Stühle schon vorhanden sind. Zudem müssen sich alle Impf-Standorte auch um spezielle Kühlschränke kümmern, um die Impfdosen entsprechend kühl lagern bei Minus 70 Grad zu können.

Das Impfzentrum in Wörth soll bereits ab Ende der Woche eingeräumt werden. Die Stadt Neustadt sieht die größte Herausforderung darin, das Impfzentrum tatsächlich bis zum 15. Dezember fertigzustellen.

Der Rhein-Pfalz-Kreis ist dabei, über Stellenausschreibungen neue Mitarbeiter zu finden, vor allem für Büroarbeiten. Bei Bedarf müsse Personal aus der Verwaltung abgezogen werden.

In der Walzmühle in Ludwigshafen wird ebenfalls ein Impfzentrum entstehen. SWR

Ab wann werden die Impfungen starten?

Die Impfstationen sollen von Mitte Dezember an startklar sein, obwohl noch nicht klar ist, wann der Impfstoff vor Ort zur Verfügung steht. Mobile Impfteams sollen zu Pflegeheimen fahren und dort alte Menschen impfen, die nicht mehr in ein Impfzentrum kommen können.

Weitere Informationen zu Impf-Abläufen, Terminvergabe der Impfzentren und dem Impfstoff sind in den jeweiligen Artikeln zu Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu finden.