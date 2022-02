Rhein-Neckar: Immer weniger Corona-Impfungen seit Jahreswechsel

Die Zahl der Impfungen gegen das Corona-Virus ist im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg in den vergangenen Wochen merklich zurückgegangen.

Vor Weihnachten hatte es der Behörde zufolge noch eine relativ hohe Nachfrage nach den Impfungen gegeben. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mit. Dann aber gingen die Zahlen zurück. In den ersten beiden Januarwochen haben sich demnach jeweils rund 10.000 Menschen impfen lassen, in der dritten Januarwoche seien es dann etwa 7.800 gewesen, in der Woche darauf nur noch rund 5.500.

Seit Ende September rund 125.000 Impfdosen verimpft

Seit Schließung der Impfzentren im Kreis Ende September wurden laut Landratsamt etwas über 125.000 Impfdosen gegen Corona verimpft. Seit etwa drei Monaten gibt es im Kreis als Ersatz für die Impfzentren mehrere Impfstützpunkte. Dazu kommen dauerhafte Impf-Aktionen und mobile Impfteams.

Hohe Booster-Quote bei Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen

In den Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sind der Behörde zufolge 83,5 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geboostert. Landesweit beträgt die durchschnittliche Booster-Impfquote für Bewohnerinnen und Bewohner 76 Prozent.

Rhein-Neckar-Kreis nimmt wegen Impfung Kontakt mit Heimen auf

Die Gründe, warum Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang nicht geimpft wurden, seien vielfältig. Zum Beispiel wegen akuter Erkrankungen, oder längerer Krankenhausaufenthalte, oder weil sie eine Impfung ablehnten.

"Wir kontaktieren derzeit alle Alten- und Pflegeheime in unserem Zuständigkeitsbereich, ob diese individuelle Impfangebote mit unseren Mobilen Impfteams vereinbaren möchten. Bei diesen Vor-Ort-Impfungen in den Einrichtungen können wir dann auch eine Impfberatung für unentschlossene Mitarbeitende anbieten."

Ab dem 21. Februar soll bundesweit mit der Auslieferung des Vakzins von Novavax - ein Proteinimpfstoff - begonnen werden. "Wir bereiten uns derzeit vor, um möglichst schnell Termine für Impfungen mit Novavax anbieten zu können", so Schulze.