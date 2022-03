Impfangebote in der Region

In der Region sind auch heute wieder mehrere Corona-Impfaktionen geplant. In Bensheim (Kreis Bergstraße) ist ein Impfteam von 11.00 bis 18.00 Uhr am Beauner Platz im Einsatz. Die Impfungen erfolgen nach Angaben des Kreises Bergstraße mit Biontech. Es werden Erst, Zweit- und Drittimpfungen angeboten. Letztere allerdings nur, wenn die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird, solange Impfstoff vorhanden ist. Auch in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mobiles Impfteam im Einsatz. Von 10.00 bis 16.00 Uhr wird in der Hans-Michel-Halle geimpft. Auch hier gibt es Erst-, Zweit und Boosterimpfungen, solange der Vorrat reicht. Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Bei einer weiteren Aktion in Heidelberg - der so genannten "Langen Nacht der Impfung" wurden dagegen vorab Termine vergeben. Sie sind allerdings mittlerweile ausgebucht.