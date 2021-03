Das Impftaxi-Angebot in Heidelberg wird laut Stadt gut angenommen. Seit Montag können Seniorinnen und Senioren dort zu vergünstigten Preisen mit dem Taxi in die jeweiligen Impfzentren fahren. Zehn bis 15 Fahrten gebe es seit dem Start täglich, so ein Sprecher der Heidelberger Taxi-Zentrale. Sie organisiert für die Stadt Heidelberg den Taxi-Shuttle. Die Fahrgäste werden zu Hause abgeholt und dann zum Impftermin in das Zentrale Impfzentrum im Patrick-Henry-Village oder zum Kreisimpfzentrum im Stadtteil Pfaffengrund gefahren. Sechs Euro kosten Hin- und Rückfahrt, den Rest übernimmt die Stadt Heidelberg. Nötig sei nur ein Impftaxi-Berechtigungsschein, den die Bürgerämter in Heidelberg ausstellten, so die Stadt. Vom Impftaxi-Angebot können die über 80-jährigen Heidelbergerinnen und Heidelberger Gebrauch machen, Inhaber eines "Heidelberg-Passes" fahren kostenlos. Das Angebot wird laut Stadt zunächst auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.