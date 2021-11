Corona: Neue Stützpunkte für Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis

per Mail teilen

Im Rhein-Neckar-Kreis soll es mehr Impfmöglichkeiten geben. Auch im früheren Impfzentrum im Heidelberger Patrick-Henry-Village soll wieder gegen Corona geimpft werden.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises erhöht zusammen mit dem Universitätsklinikum Heidelberg und den Kommunen die Anzahl der Impfmöglichkeiten. Neben den mobilen und dauerhaften Impfaktionen werden größere Impfstützpunkte eingerichtet.

Drei-Stufen-Modell

Insgesamt sollen sechs Impfstützpunkte entstehen. Einer davon in Heidelberg im früheren Zentralen Impfzentrum im Patrick-Henry-Village.

"Unser Ziel ist es, im Patrick-Henry-Village noch vor Weihnachten mit den Impfungen zu beginnen.“

Noch vor Weihnachten sollen hier wieder Impfungen möglich sein.

Dort gibt es dann maximal 800 Impfungen pro Tag. Außerdem wird dort laut Kreis die komplette Logistik für alle Mobilen Impfteams im Rhein-Neckar-Kreis abgewickelt.

Impfmöglichkeiten an mehreren Standorten

Weitere Impfstützpunkte werden im Rhein-Neckar-Kreis an den bestehenden Standorten in Weinheim, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach eingerichtet. Dort können ab dem 7. Dezember jeweils zwischen 300 bis 600 Impfungen täglich gemacht werden.

Logistische Herausforderung

Der Andrang auf die Impfungen sei hoch, speziell beim Thema Boostern, so Landrat Stefan Dallinger. Die Aufstockung der Kapazitäten dauere aber einige Tage.

"Alle Beteiligten tun das Menschenmögliche, um in ganz kurzer Zeit viele Impfangebote (...) aus dem Boden zu stampfen – das ist eine logistische Herausforderung"".

Ab wann genau sich Interessierte anmelden können, werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Die Terminbuchung werde per Telefon (06221/522-1881 – montags bis freitags von 7:30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) und online unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich sein.

15.000 Impfungen pro Woche möglich

Mit dem Drei-Stufen-Modell sollen pro Woche mindestens 15.000 Impfungen möglich sein - über die dauerhaften Impfaktionen und die neuen Stützpunkte. Dazu kommen noch die Impfangebote über die Mobilen Impfaktionen. Es brauche aber nicht nur das Personal, sondern auch den entsprechenden Impfstoff, erklärt der ärztliche Leiter der MIT, Christoph Schulze.

Testmöglichkeiten in Reilingen erweitert

Das Test-Center des Rhein-Neckar-Kreises in Reilingen weitet seine Öffnungszeiten aus. Dort werden täglich von 8 bis 20 Uhr PCR-Tests durchgeführt. Diese müssen im Vorfeld gebucht werden. Das Testangebot richtet sich nur an Personen mit Symptomen oder Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Außerdem werden Menschen getestet, die eine Warnung über die Corona-Warn-App erhalten haben oder deren Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen ist. Auch Kinder über sechs Jahre können in Reilingen nach vorheriger Anmeldung getestet werden.