Vor einem Jahr - Am 27.12.2020 starteten die ersten Impfmobile im Rhein-Neckar-Raum. In Heidelberg ging das das Zentrale Impfzentrum im Patrick-Henry-Village (PHV) an den Start. Seitdem ist viel passiert.

Der Tag nach Weihnachten vor einem Jahr war ein besonderer Tag: Mit dem Impfstart wurde der aktive Kampf gegen das Coronavirus aufgenommen. In Mannheim wurden am frühen Nachmittag fünf Impfmobile mit Impfstoff beladen, um dann die ersten Seniorenheime anzufahren. Zu der Zeit waren nur Über-80-Jährige und das Pflegepersonal impfberechtigt.

Erste Impfmobile starten in Mannheim 2020 SWR

Mannheimer Bürgermeister bei erster Impfung dabei

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und der Erste Bürgermeister Christian Specht ließen es sich nicht nehmen, beim Start der ersten Impfmobile dabei zu sein. Beide waren zuversichtlich, dass das der Anfang vom Ende der Pandemie sein würde.

"Ein Moment – wahrscheinlich aus der Rückschau irgendwann einmal betrachtet – von historischer Bedeutung, wenn das gelingt, was wir uns alle erhoffen."

"Wir haben zum ersten Mal das Gefühl, das wir etwas aktiv tun können gegen dieses Virus."

Abläufe optimieren, Impfkampagne anfahren

In Heidelberg wurde am gleichen Tag im Patrick-Henry-Village das Zentrale Impfzentrum eröffnet. In den ersten Tagen konnten um die 300 Impfungen vorgenommen werden, später sollten es bis zu 1.500 täglich sein. Anfangs ging es noch darum, die Abläufe zu optimieren. Das Impfzentrum auf dem Mannheimer Maimarktgelände, sowie die Impfzentren des Rhein-Neckar- und den Neckar-Odenwald-Kreises gingen erste Anfang, beziehungsweise Mitte Januar 2021 an den Start. Heute sind viele Einrichtungen nach einer kurzen Phase der Entspannung wieder in Betrieb.

Komplizierte Anmeldung in den ersten Wochen

In den ersten Wochen war die Anmeldung zum Impfen teilweise schwierig. Unter der Telefonnummer 116 117 kam man oft nicht durch und auch im Internet war es schwierig, einen Termin zu ergattern. Es hat viele viele ernüchternde Momente gegeben seit dem Impfstart - nicht zuletzt wegen der organisatorischen Probleme und der zahlreichen Impfverweigerer. Aber vor einem Jahr überwog die Aufbruchstimmung. Auch wenn der Mannheimer Bürgermeister Christian Specht damals schon sagte, dass man die Impfbegeisterung bis in den August und September hinein brauchen würde.

Mittlerweile liegt die Quote der vollständig Geimpften in der Region in Mannheim und Heidelberg übrigens bei rund 70 Prozent. Im Rhein-Neckar-Kreis sind es etwas weniger, rund 68 Prozent und im Neckar-Odenwald-Kreis knapp 66 Prozent. Etwa ein Drittel der Geimpften ist inzwischen auch geboostert.