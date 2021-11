Mutmaßliche Impfpass-Fälscher in Südhessen festgenommen

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt gegen zwei mutmaßliche Impfpass-Fälscher aus Südhessen. Am Mittwoch wurden in diesem Zusammenhang mehrere Gebäude durchsucht.

Darunter seien auch Gebäude in Bensheim (Kreis Bergstraße) und Heidelberg gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Laut der Behörde waren über 200 Polizeibeamte im Einsatz. Nach Erkenntnissen der Ermittler handelten die beiden Verdächtigen in mindestens 300 Fällen mit von ihnen selbst gefälschten Impfpässen.

Polizei ermittelt 20 mutmaßliche Impfpass-Abnehmer

Der Verkaufspreis betrug den Angaben zufolge zwischen 100 und 400 Euro. Die Ermittler konnten 20 mutmaßliche Abnehmer identifizieren. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch wurden zehn Käufer sowie die beiden Hauptverdächtigen vorläufig festgenommen. Außerdem stellten die Fahnder zahlreiche Impfpässe, QR-Codes, Mobiltelefone und weitere Datenträger sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld sicher.