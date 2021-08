Im Kreisimpfzentrum in Mosbach kann man sich in dieser Woche auch ohne Terminbuchung impfen lassen. Das teilte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises mit. Dabei stehen an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung. Am Montagvormittag zum Beispiel die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson. Dienstagvormittag sind es die Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna. In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt daraufhin, dass es bestimmte Regeln für zeitliche Abstände von Impfungen und den empfohlenen Impfstoff gebe. So müssen etwa Personen, die bei der Erstimpfung Biontech und Moderna erhalten haben, beim zweiten Mal mit dem gleichen Wirkstoff geimpft werden. Eine Sprecherin des Landratsamt sagte dem SWR, im Neckar-Odenwald-Kreis betrage die Quote der vollständig Geimpften aktuell 56,5 Prozent.