per Mail teilen

Ab wann können wir uns auch bei unserem Hausarzt gegen Corona impfen lassen? Das wollen am Mittwoch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern klären. Viele Hausärzte bereiten sich bereits darauf vor.

Der Ladenburger (Rhein-Neckar-Kreis) Hausarzt Oliver Ahrens sagte dem SWR, Impfungen seien eine "Kernkompetenz" der Hausärzte.

Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Hausärzte Anfang April mit den Impfungen loslegen können - sofern genug Impfstoff vorhanden ist.

Seit Dienstag laufen in 40 Test-Praxen in Baden-Württemberg die ersten Impf-Versuche. Die Praxis von Oliver Ahrens und seinem Kollegen David Gonzalves in Ladenburg gehört noch nicht dazu. Das soll sich ihm zufolge aber bald ändern.

Tagesschau: Mehr Tempo beim Impfen möglich dank Haus- und Betriebs-Ärzten

Verteilung von Impfstoffdosen an Impfzentren und Hausarztpraxen

Bei der Schalte der Gesundheitsminister soll es auch darum gehen, wie die Impfstoffdosen auf die Impfzentren und die Praxen verteilt werden. Das wird eine logistische Herausforderung - inklusive der teilweise nötigen Kühlung und der Dokumentationspflichten.

Kassenärztliche Vereinigung: Rahmen müssen Bund und Länder setzen

Keine Hausarztpraxis muss mitmachen, aber die meisten werden wohl dabei sein. Damit rechnet auch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Den organisatorischen Rahmen müssten allerdings Bund und Länder setzen, so die Vereinigung.